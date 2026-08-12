Empresas que donen por el terremoto tendrán un alivio de hasta 37% en impuesto de renta

Las empresas que decidan aportar recursos, alimentos o elementos de primera necesidad para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto podrán acceder a beneficios tributarios en su declaración de renta.
Un análisis de Russell Bedford explica que, dependiendo del tipo de donación, la entidad que la recibe y los documentos que soporten la operación, las compañías pueden acceder a un descuento tributario de hasta 37% del valor admitido del aporte.
El beneficio, sin embargo, no opera de manera automática. La empresa debe verificar que la donación cumpla las condiciones establecidas en el Estatuto Tributario y conservar los documentos que permitan demostrar ante la Dian tanto la entrega como el valor y la destinación de los bienes o recursos.