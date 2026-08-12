¿Quién es el primer narco colombiano pedido en extradición por EE. UU. al gobierno de De la Espriella?

Estados Unidos habría enviado su primera solicitud de extradición al gobierno de Abelardo de la Espriella. El Tiempo informó que se trata de Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, un señalado capo invisible que sería pariente del clan narcoparamilitar Rendón Herrera, ligado al clan del Golfo. Está preso en la cárcel de Cómbita, Boyacá. La Fiscalía lo capturó en Medellín en febrero y estaba siendo buscado por la Guardia Civil Española, Europol y la Dirección de Inteligencia Policial. Cabe recordar que, en enero de 2023, González se entregó a las autoridades. Adicionalmente, el caso contra “Medio Labio” estaría vinculado a una operación internacional de lavado de activos que involucra a los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, ambos presos.

Disputa judicial entre Colombia y EE. UU. por la extradición de alias Cejas

Al mismo tiempo, un narco de Pereira, capturado en Madrid (España), sería extraditado a Estados Unidos. Según informó El Tiempo, la justicia española habría accedido a la solicitud de extradición que presentaron las autoridades norteamericanas. Se trata de Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas. En ese caso, el colombiano respondería ante una corte del Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con narcotráfico. Colombia había conseguido autorización de España para la entrega de este narco y esperaba traerlo al país para responder por sus procesos pendientes. Sin embargo, el auto del 2 de junio, revelado por ese diario, deja ver que Estados Unidos solicitó a “Cejas” a través de una nota verbal de su embajada en Madrid. Luego, el Consejo de Ministros de España acordó seguir el trámite por la vía judicial. Le puede interesar: Exclusivo | Esta es la lista completa de los 104 peces gordos del crimen trasladados de la cárcel de Itagüí, ¿quiénes están?

Los cargos por narcotráfico que enfrenta alias Cejas en la justicia norteamericana

En el expediente también se detalla lo que enfrentaría “Cejas” en EE. UU. Ese país lo requeriría por una presunta asociación para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con destino al mercado estadounidense. Para la Justicia española, esos hechos podrían corresponder a delitos de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal, según sus leyes. Pero no sería solo la extradición. La documentación aportada por Washington indicaría que Zuluaga Lema habría hecho parte, entre 2014 y hasta mayo de 2024, de una estructura dedicada al movimiento de grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia República Dominicana. Desde allí pasaban a Estados Unidos y otros destinos internacionales. “Cejas” sería más que un intermediario, según la documentación norteamericana. En el expediente, se lee que “era responsable de la obtención de suministro de cocaína” y de invertir en cargamentos que salían desde Colombia hacia República Dominicana a bordo de embarcaciones rápidas. Luego, la droga se movilizaría en embarcaciones privadas y buques porta contenedores.

¿Colombia o Estados Unidos?: España decidirá el destino final de alias Cejas

Un elemento habría sido clave para Estados Unidos. Durante la comparecencia del 1 de junio, Zuluaga Lema habría dicho “que sí consiente la extradición” solicitada por ese país. Sin embargo, “no renuncia al principio de especialidad”, una garantía que limita la posibilidad de que lo juzguen en Estados Unidos por hechos anteriores y distintos a los que hicieron que aceptara la solicitud.

Colombia ya había avanzado para conseguir su extradición, según un auto que reconoce una causa previa, la extradición 120/25. Y desde el 1 de abril estaba en firme una decisión que accedía a entregarlo a las autoridades colombianas; solo faltaba la determinación de España.

Ante la petición de los norteamericanos, la justicia del país europeo dejó claro que “se resolverá según las pautas pertinentes”; por eso, la definición sobre cuál de los países tendrá prioridad no dependería solo de esas decisiones judiciales. Colombia lo reclama por investigaciones que incluirían narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta una pesquisa relacionada con el presunto lavado de dinero a través de criptomonedas. Esos cargos no se detallan en el documento español, pero confirmarían que existe una extradición previamente concedida al país natal de “Cejas”. Antes de su captura en España, Zuluaga vivía en Catar. Pero fue detenido tras rastrear el uso de tarjetas de crédito colombianas. Ante todo, será el gobierno español quien determine si a “Cejas” lo envían a Colombia o a EE. UU.

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