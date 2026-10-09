Dólar en Colombia abrió este viernes a la baja en $3.212 mientras caen los precios del petróleo

El dólar estadounidense perdió terreno y moderó las ganancias registradas en las últimas jornadas, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos apuntaban a su mayor caída semanal en cerca de tres meses.
En los mercados internacionales, el índice del dólar retrocedía 0,1%, hasta los 102,06 puntos, luego de alcanzar el lunes los 102,53 puntos, su nivel más alto desde abril de 2025. Vishnu Varathan, responsable de estrategia macroeconómica para Asia-Pacífico de Mizuho Securities, con sede en Singapur, señaló que la moneda mantenía una posición de liderazgo vulnerable, respaldada en parte por la debilidad del euro y el yen.
En Colombia, la divisa abrió la jornada en $3.212, es decir, $6,75 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.218,75. Durante las primeras operaciones, registró un mínimo de $3.208,50 y un máximo de $3.248. Además, se reportaron tres transacciones por un monto total de US$750.000.
Le puede interesar: Dólar abre a la baja y se aleja de los $3.300: así arrancó la jornada