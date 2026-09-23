El dólar abrió este miércoles al alza y ya se cotiza en $3.247,29, precio que no se registraba desde el 21 de julio

Ayer en la ONU, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos atraviesa un momento de fortaleza económica y geopolítica. Defendió su gestión en seguridad, migración y política exterior, y aseguró que trabaja para resolver conflictos internacionales como la guerra de Ucrania y lanzó una advertencia a Irán reiterando que no permitirá que desarrolle armas nucleares y que su gobierno actuará con firmeza frente a cualquier amenaza a la seguridad global. En ese marco internacional, la cotización del dólar en Colombia llegó a la barrera de $3.200.
El miércoles 23 de septiembre, la divisa abrió en $3.206,31, solo $2,35 de la TRM del día, que se ubica en $3.208,66, pero rápidamente la cotización promedio llegó a $3.230,63. Para las 8:20 a.m. tocó un mínimo de $3.215 y un máximo de $3.235 con 135 transacciones.
Le puede interesar: Dólar inicia la semana abriendo a la baja en Colombia y se ubica en $3.170: mercado mira la cumbre Trump-Xi