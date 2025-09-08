x

Dólar inicia la semana a la baja y el peso colombiano se ubica como la sexta moneda emergente más revaluada

El peso colombiano abrió la jornada de este lunes 8 de septiembre ganando 0,30% en la canasta de las emergentes.

  • El peso colombiano abrió la jornada ganando 0,30% en la canasta de las emergentes. Foto: Getty
    El peso colombiano abrió la jornada ganando 0,30% en la canasta de las emergentes. Foto: Getty
Diario La República
hace 5 horas
El yen bajaba el lunes después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciara su dimisión durante el fin de semana, mientras que el dólar se tambaleaba tras el débil informe de empleo estadounidense del pasado viernes, que cimentó las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal este mes.

En Colombia, la negociación del dólar abrió la jornada en $3.950,69, lo que representó una caída de $10,25 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $3.960,94.

Además, la divisa registró al comienzo de la jornada un precio mínimo de $3.946,69 y un máximo de $3.955 con 27 transacciones por un monto de US$11,4 millones.

A una hora después de la apertura, la caída llega a $16,13 frente a la TRM y la divisa se negocia en un promedio de $3.944. Desde el 15 de julio de este año, la moneda estadounidense no rondaba este valor.

El peso colombiano inició la semana como la sexta más revaluada

Por otro lado, el peso colombiano abrió la jornada ganando 0,30% en la canasta de las emergentes. A esta hora, es la sexta más revaluada.

El domingo, Ishiba anunció su dimisión, lo que podría abrir un largo periodo de incertidumbre política en la cuarta economía del mundo y el país industrializado más endeudado.

El yen se debilitaba bruscamente en los intercambios asiáticos, y el dólar llegó a subir hasta 0,78% antes de estabilizarse y cotizar con un alza del 0,26% en el día, a 147,77 yenes JPY=EBS.

La divisa nipona también cayó a su nivel más bajo en más de un año frente al euro EURJPY=EBS, que subía 0,3% en el día, a 173,25 yenes.

