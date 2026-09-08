Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Dólar abre en $3.109 y mantiene su tendencia bajista en Colombia

La divisa abrió a la baja en $3.109,70 lo que representa una diferencia de $16,38 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.126,08.

  • Durante su apertura, el dólar tocó un mínimo de $3.107 y un máximo de $3.112. Foto: Getty
    Durante su apertura, el dólar tocó un mínimo de $3.107 y un máximo de $3.112. Foto: Getty
Diario La República
hace 2 horas
bookmark

El dólar en Colombia inicia este martes con un sesgo bajista, luego de una jornada de baja volatilidad por el festivo en Estados Unidos. La divisa cerró la sesión previa en $3.123,70, después de llegar hasta un máximo de $3.140.

La divisa abrió a la baja en $3.109,70, lo que representa una diferencia de $16,38 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.126,08. Durante su apertura tocó un mínimo de $3.107 y un máximo de $3.112.

Puede leer: Dólar vuelve a caer: cerró en $3.118 y vuelve la atención sobre inflación, tasas y petróleo

Inflación en Colombia sube a 6,24% en agosto

En Colombia, uno de los principales factores que puede influir en el comportamiento de la divisa es el dato de inflación de agosto. El IPC mensual aumentó 0,39% por encima de 0,27% que esperaba el mercado, mientras que la inflación anual pasó de 6,03% en julio a 6,24% en agosto.

Inflación de Estados Unidos será clave para la Fed

El escenario también está condicionado por lo que ocurra en Estados Unidos. Los operadores asignan actualmente una probabilidad cercana a 60% a un movimiento de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión del 15 y 16 de septiembre.

Ahora la atención se concentra en el dato de inflación de Estados Unidos, que será uno de los últimos indicadores importantes antes de la reunión de la Fed. Un dato de precios más alto de lo esperado podría fortalecer las apuestas por tasas más elevadas y aumentar la presión sobre los mercados financieros.

Entérese: Gobierno de De la Espriella toma distancia de la idea de intervenir la tasa de cambio

Petróleo Brent supera US$98 por tensión geopolítica

El Brent llegó a superar la cifra de US$98 por barril, su nivel más alto desde el 24 de julio. El repunte se produjo después de ataques de los huntíes, respaldados por Irán, contra instalaciones energéticas saudíes y nuevas amenazas de Teherán contra Estados Unidos.

Entérese: Se armó tormenta perfecta contra el agro: dólar, costos, clima y terremoto presionan al sector

El encarecimiento del crudo agrega presión sobre las expectativas de inflación a nivel global y puede complicar el panorama para los bancos centrales. A esto se suma el menor flujo de buques por el estrecho de Ormuz, que mantiene una prima de riesgo geopolítico sobre los precios del petróleo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Dólar
Inflación
Petróleo
Proyección dólar Colombia
Dólar hoy Colombia
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos