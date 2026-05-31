Mercados reaccionan a las elecciones, ¿qué pasará con el dólar y la deuda?

Mientras avanzaban las votaciones de la primera vuelta presidencial este domingo y aún no se conocían resultados oficiales, los mercados financieros ya comenzaban a descontar los posibles escenarios políticos que enfrentará Colombia durante los próximos meses. Aunque los analistas coinciden en que es altamente probable que la elección se defina en una segunda vuelta, también advierten que el comportamiento del dólar, la deuda pública y las acciones dependerá en gran medida de quién encabece la contienda: si un candidato identificado con la continuidad del actual gobierno, como Iván Cepeda, o una alternativa de derecha como Paloma Valencia o incluso una opción más radical en ese espectro político como Abelardo de la Espriella. COnsulte: Dólar supera los $3.800 este 19 de mayo y marca máximos de 2026 en Colombia La incertidumbre electoral se ha convertido en uno de los principales factores que explican la volatilidad reciente de los mercados colombianos.

Morgan Stanley ve posible un dólar por encima de $4.000

Uno de los análisis que más atención ha generado es el de Morgan Stanley, que volvió a plantear un escenario de presión para el peso. En un informe sobre las divisas latinoamericanas, el banco estadounidense advirtió que los resultados electorales serán interpretados por los inversionistas como un evento binario desde el punto de vista fiscal. “La elección probablemente será percibida por el mercado como binaria desde el punto de vista fiscal, y vemos posible que el dólar supere los $4.000 en un escenario bajista, pero también que se dirija hacia los $3.400 en el escenario opuesto”, señaló la entidad.

En palabras sencillas, significa que el mercado ve dos escenarios muy distintos y con consecuencias opuestas, sin mucho espacio para resultados intermedios. Y es que la tasa de cambio ha mostrado fuertes movimientos durante las últimas semanas. Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, explicó que la moneda colombiana fue la de mejor desempeño en América Latina durante los últimos días. “El peso colombiano experimentó la mayor apreciación de la semana, cayendo desde 3.794 hasta 3.678, su nivel más bajo en más de dos semanas, favorecido por el retorno del apetito por riesgo en emergentes y la moderación del dólar global”, señaló. Sin embargo, el directivo advirtió que el mercado ya comenzó a incorporar el componente político dentro de sus cálculos. “Con la elección, el mercado incorpora el riesgo electoral en la tasa de cambio, especialmente ante la incertidumbre sobre la dirección de política económica del nuevo gobierno”, agregó.

Mayor riesgo país con victoria de la izquierda

Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, también considera que la reacción de los inversionistas dependerá del candidato victorioso. Según el analista, el potencial de valorización de los activos sería menor si triunfa una candidatura percibida como favorable para el mercado que el potencial de desvalorización que podría producirse si los inversionistas interpretan una continuidad del actual modelo económico. Ballén explicó que la experiencia de procesos electorales similares en América Latina muestra que los mercados suelen anticipar entre la primera y la segunda vuelta el escenario con mayor probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, también recordó que los candidatos suelen moderar sus propuestas para atraer votantes de centro, lo que puede reducir parcialmente la volatilidad inicial. Entérese: Dólar sube $120 por elecciones: ¿hasta dónde llegaría su precio en Colombia? Los antecedentes regionales muestran diferencias significativas. En procesos donde triunfaron candidatos asociados a la continuidad gubernamental, 30 días después de la elección el dólar llegó a apreciarse hasta 23%, equivalente a cerca de $850 adicionales, mientras que la deuda pública a 10 años perdió valor, el riesgo país aumentó hasta 77% y las bolsas registraron caídas cercanas a 21%. Por el contrario, en escenarios considerados favorables para los mercados, la divisa se depreció alrededor de 11%, equivalente a unos $450, el riesgo país cayó 24% y las acciones avanzaron hasta 31%.

Deuda pública

Las preocupaciones no se limitan al mercado cambiario. Morgan Stanley advirtió que, en un escenario adverso caracterizado por incertidumbre política y salida de inversionistas extranjeros, los rendimientos de los TES con vencimiento en 2036 podrían acercarse a 17%.

Diego Montañez, analista económico, recordó que las emisiones de deuda son habituales en cualquier país, pero afirmó que el problema actual está en el costo de financiamiento de Colombia. “Las subastas de TES no son algo raro: todos los gobiernos las hacen. Lo preocupante no es la existencia de las subastas, sino las tasas que el mercado está exigiendo para prestarle al Gobierno colombiano. Hoy financiarse a un año ya cuesta 13,5%, niveles históricamente altos”, afirmó. Según el experto, Colombia ya está pagando costos de financiamiento similares a los observados en Brasil. Aun así, Morgan Stanley también destacó que buena parte del pesimismo ya parece estar incorporado en los precios actuales de los activos. Por esa razón, cualquier resultado electoral que sea recibido de manera más favorable por los inversionistas podría detener las ventas de bonos e incluso impulsar una recuperación de sus precios.

¿El papel de la segunda vuelta?