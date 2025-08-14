Dólar abre la jornada de este jueves al alza, ¿cuánto subió?

El jueves, el dólar estadounidense languidecía a mínimos de varias semanas frente a las principales divisas, mientras los operadores aumentaban las apuestas a que la Reserva Federal reanudará la reducción de los tipos de interés el mes que viene.
En Colombia, la negociación de la tasa de cambio del dólar abrió la jornada al alza en $4.040, lo que representó un aumento de $19,36 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de $4.020,64.
Al comienzo de la jornada, la divisa registró un precio mínimo de $4.040, un máximo de $4.047, con una operación por un monto de US$750.000.
Reuters dijo que el billete verde se comportaba peor frente al yen después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugiriera que el Banco de Japón tiene que volver a subir los tipos pronto, mientras que la FED los podría recortar.