Dólar abre la jornada de este jueves al alza, ¿cuánto subió?

La moneda gringa se mueve en un precio mínimo de $4.040 y un máximo de $4.047. Aquí los detalles.

    Dólar sigue por encima de los $4.000 en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.
Colprensa
Diario La República
hace 6 horas
bookmark

El jueves, el dólar estadounidense languidecía a mínimos de varias semanas frente a las principales divisas, mientras los operadores aumentaban las apuestas a que la Reserva Federal reanudará la reducción de los tipos de interés el mes que viene.

En Colombia, la negociación de la tasa de cambio del dólar abrió la jornada al alza en $4.040, lo que representó un aumento de $19,36 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de $4.020,64.

Al comienzo de la jornada, la divisa registró un precio mínimo de $4.040, un máximo de $4.047, con una operación por un monto de US$750.000.

Reuters dijo que el billete verde se comportaba peor frente al yen después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugiriera que el Banco de Japón tiene que volver a subir los tipos pronto, mientras que la FED los podría recortar.

Las crecientes expectativas de relajación monetaria, unidas al aumento de la inversión institucional en criptodivisas, impulsaban al bitcóin hasta un nuevo máximo histórico.

Agregó que el dólar australiano subía, después de que los datos mostraran una sorprendente resistencia del mercado laboral.

Le puede gustar: En tres años de Petro las ganancias de Ecopetrol bajaron $8,5 billones

Esta fue una historia diferente a la de los EE. UU., donde la retórica de la FED se ha vuelto en general más acomodaticia ante las señales de un enfriamiento del mercado laboral, mientras que los aranceles del presidente Donald Trump aún no se han sumado a las presiones sobre los precios de manera significativa.

El medio dijo que, según los datos de Lseg, los operadores ven casi segura una bajada de tipos de la Fed el 17 de septiembre, e incluso dan alrededor de 7% de probabilidades a una gran reducción de medio punto.

“Para los mercados, ni siquiera es cuestión de si la Reserva Federal bajará los tipos de interés en septiembre, sino de cuánto”, dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com.

Precio del petróleo

Reuters informó que los precios del petróleo subían el jueves ante la cautela de los inversores de que la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania del viernes conduzca a una relajación de las sanciones al crudo ruso e incluso pueda dar lugar a nuevas medidas contra los compradores, mientras las débiles perspectivas del mercado limitaban las ganancias.

Los futuros del crudo Brent LCOc1 subían US$24 centavos, 0,37%, a US$65,87 el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate CLc1 subían US$21 centavos, 0,34%, a US$62,85.

Ambos contratos tocaron el miércoles su nivel más bajo en dos meses tras las orientaciones bajistas sobre la oferta del Gobierno estadounidense y la Agencia Internacional de la Energía, AIE.

Trump amenazó el miércoles con “graves consecuencias” si Putin no accede a la paz en Ucrania. Trump no especificó cuáles podrían ser las consecuencias, pero ha advertido de sanciones económicas si la reunión del viernes en Alaska resulta infructuosa.

Entérese: ¡Atención! Gigante hondureño adquiere operaciones de Primax en Colombia: aquí los detalles del negocio

