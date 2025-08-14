x

Un monumento y una placa conmemorativa: así es el proyecto de ley que busca honrar la memoria de Miguel Uribe

El proyecto pretende construir un monumento en honor a Miguel Uribe en el parque El Golfito de Bogotá, lugar donde ocurrió el atentado el pasado 7 de junio.

  • Miguel Uribe murió este 11 de agosto después de batallar por su vida durante 65 días en una Unidad de Cuidados Intensivos. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
Colprensa
hace 8 horas
bookmark

En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que pretende honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado senador. El proyecto pretende construir un busto e incluir placas conmemorativas en el Congreso en honor al desaparecido líder opositor.

El articulado fue radicado por el senador Jonathan Pulido Hernández de la Alianza Verde.

Lea más: Los últimos proyectos de Miguel Uribe en el Senado que no alcanzaron a ser aprobados

“El honorable senador Miguel Uribe Turbay llegó a este Congreso por la vía democrática, con votos, pero salió en el día de hoy por la vía antidemocrática, con balas. Ha sido desaparecido violentamente mientras le servía a nuestra patria, Colombia, desde el Senado de la República y desde la Comisión Tercera”, señaló el autor del proyecto de ley.

Hernández busca que los honores no solo sean al interior del Congreso, sino también fuera del mismo y destacó que son ocho artículos, entre los que se incluye el objeto y la vigencia.

Resaltó que se busca colocar una placa conmemorativa dentro del Capitolio Nacional, la cual quedaba al ingreso del Capitolio Nacional.

Hernández manifestó que la ley pretende construir y colocar un busto en el parque El Golfito, en Modelia, donde el 7 de junio pasado sufrió el criminal atentado en su contra, además la propuesta es que ese lugar lleve el nombre del asesinado senador del Centro Democrático.

Entérese: El conmovedor adiós final que le dio Colombia a Miguel Uribe Turbay

Según el senador, el busto de Uribe Turbay tendría una frase que diga: “Un país sin violencia es mi propósito de vida”, que era una de las preferidas en usar el inmolado congresista.

Un monumento y una placa conmemorativa: así es el proyecto de ley que busca honrar la memoria de Miguel Uribe
Señaló además el senador Hernández que “queremos que el salón de la Comisión Tercera que actualmente no cuenta con ningún nombre honorífico, pueda ser nombrado el salón de sesiones Miguel Uribe Turbay, dando honor también a esa comisión donde nuestro compañero, senador, estuvo durante el año 2022, 2023, 2024 y lo corrido del 2025

