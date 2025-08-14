Transporte de pasajeros hacia el Suroeste antioqueño se ha desplomado un 30% por derrumbe en La Sinifaná

El gremio del transporte de pasajeros está soportando los embates de más de tres meses de afectaciones por el cierre de la Troncal del Café, por cuenta de un gran derrumbe a la altura del sector de La Sinifaná.
En contexto: El Suroeste antioqueño está otra vez sitiado por líos en 3 vías: arreglo en La Sinifaná tardaría 5 meses
Al tiempo que el Gobierno Nacional advirtió que los trabajos de recuperación de banca que se ejecutan en esa vía podrían extenderse hasta abril del próximo año, las agremiaciones de transportadores emitieron una alerta a raíz de un desplome en los viajeros que se están desplazando desde Medellín hacia el Suroeste antioqueño y el suroccidente del país, en un corredor clave por el que se movilizan anualmente más de 4,5 millones de pasajeros.
Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA), señaló que durante las últimas semanas el número de salidas de buses desde Medellín se ha desplomado por lo menos en un 30%.