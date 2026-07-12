Dólar cayó por debajo de $3.300 por primera vez desde 2020

El dólar en Colombia continúa profundizando su tendencia bajista y alcanzó un nivel que no se veía desde hace seis años. Por primera vez desde enero de 2020, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó por debajo de los $3.300.

Desde el pasado viernes y hasta este martes regirá una TRM de $3.248,87, lo que representa una caída de $56,36 frente a la tasa vigente de $3.305,38. Con este comportamiento, el mercado cambiario completó una semana en la que la divisa estadounidense se mantuvo por debajo de la barrera de los $3.300. Durante la jornada de negociación del viernes, el dólar abrió en $3.282, alcanzó un máximo de $3.285 y un mínimo de $3.231. Aunque el rango de negociación fue de apenas $54, la tendencia descendente se mantuvo durante toda la sesión y llevó el precio promedio a $3.249,025.

Peso colombiano registra una de sus mayores revaluaciones

El comportamiento reciente del mercado cambiario ha convertido al peso colombiano en una de las monedas con mejor desempeño del mundo este año.

Según cifras del mercado, el país registra la tercera mayor revaluación del peso en lo corrido del siglo XXI y la mayor apreciación de la moneda en los últimos diez años. Desde el inicio de este movimiento, el peso acumula una revaluación de 18,59% frente al dólar. Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, señaló que el comportamiento del peso colombiano sobresale incluso entre las monedas que más se han fortalecido este año. El analista explicó que prácticamente ninguna moneda le está ganando al dólar en 2026 y que las pocas excepciones corresponden a economías exportadoras de petróleo, con revaluaciones entre 2% y 6%. En contraste, indicó que el peso colombiano se ha fortalecido alrededor de 13%, de los cuales entre $250 y $400 responderían a factores internos.

Campos también destacó que la caída comenzó hacia mediados de mayo y que gran parte del descenso ocurrió sin cambios en la tasa de interés del Banco de la República. En su opinión, entre el 50% y el 90% de la caída del dólar obedece a factores políticos.

Goldman cambia su previsión

La fortaleza del peso llevó a Goldman Sachs a revisar sus expectativas para la tasa de cambio durante los próximos meses. El banco de inversión redujo de forma importante sus proyecciones frente a las publicadas anteriormente. Antes esperaba que el dólar alcanzara $3.600 en tres meses, $3.700 en seis meses y $3.750 dentro de un año. Ahora estima un escenario mucho más favorable para la moneda colombiana. Según sus nuevos cálculos, el dólar estaría alrededor de $3.350 en tres meses, bajaría hasta $3.300 en seis meses y podría ubicarse cerca de $3.200 dentro de un año. La entidad reconoce que el peso ya registra una valorización considerable. Solo durante el último mes ganó cerca de 6% frente al dólar y, en lo corrido de 2026, acumula una apreciación superior al 10%.

Pese a ello, Goldman Sachs considera que todavía existen condiciones para que el fortalecimiento continúe, aunque probablemente a un ritmo menor que el observado durante la primera mitad del año. El banco estima que el peso ya cotiza por encima de su valor de equilibrio, que calcula alrededor de $3.500 por dólar. Sin embargo, aclara que ello no implica necesariamente un cambio inmediato de tendencia.

Las razones de la caída del dólar

Para Goldman Sachs, uno de los principales factores detrás del fortalecimiento del peso es la expectativa de un mayor orden en las finanzas públicas. El banco considera que el compromiso del Gobierno de ejecutar un ajuste fiscal superior al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) ha contribuido a reducir la incertidumbre sobre la economía colombiana. Además, sostiene que el mercado ha comenzado a prestar más atención a las decisiones internas que a la evolución del precio internacional del petróleo. Durante varios años, la cotización del crudo fue uno de los principales determinantes del dólar en Colombia: cuando el petróleo subía, el peso tendía a fortalecerse y viceversa. Sin embargo, la entidad considera que esa relación perdió fuerza en las últimas semanas.

De hecho, destaca que, aunque el petróleo ha registrado caídas recientes, el peso colombiano ha continuado apreciándose. Según Goldman Sachs, los inversionistas están valorando positivamente otros factores, como la posibilidad de reducir el déficit fiscal y la decisión del Banco de la República de mantener una política monetaria restrictiva para contener la inflación. Gregorio Gandini, analista financiero y director de Gandini Análisis, coincide en que el movimiento ha estado impulsado principalmente por factores locales. “Lo que se ha visto es una corrección muy fuerte impulsada por factores locales, específicamente una menor percepción de riesgo y aumentos en tasas de interés que ayudan al carry trade. Ahora, si la situación del dólar global se alinea con esa tendencia, podríamos ver una continuación. Si se presentara un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en algún momento del año, sería uno de los factores que debilitaría al dólar”, afirmó.

Contexto internacional influye

Aunque los factores internos han ganado protagonismo, el panorama internacional continúa siendo determinante para los mercados financieros. Estados Unidos mantiene las tensiones con Irán, pese a que ambas partes han manifestado su intención de avanzar en conversaciones técnicas. Este escenario coincidió con la cumbre de la OTAN, en la que no se anunciaron nuevos compromisos de apoyo militar, mientras el presidente Donald Trump cuestionó públicamente el nivel de involucramiento de la alianza en el conflicto.