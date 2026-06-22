Tras triunfo de Abelardo, se desploma la bolsa de valores y la acción de Ecopetrol cae 8,2%, ¿qué pasó?

La apertura de mercado después de la elección presidencial de Abelardo De La Espriella dejó señales mixtas para los inversionistas. Mientras el peso colombiano se fortaleció frente al dólar y alcanzó niveles que no se observaban desde febrero de 2020, la Bolsa de Valores de Colombia registró fuertes pérdidas, reflejando la cautela de los mercados frente al nuevo escenario político. El comportamiento de las acciones fue el principal protagonista de la jornada. Hacia las 10:00 de la mañana, el índice MSCI Colcap, referencia de las compañías más líquidas y de mayor capitalización bursátil del país, registraba una caída de 2,64% a las 10 de la mañana de este lunes 22 de junio. La reacción se produjo luego de que De La Espriella lograra una ajustada victoria frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Aunque el presidente electo ha defendido una agenda económica favorable al mercado, el estrecho margen de diferencia generó interrogantes entre algunos inversionistas sobre la gobernabilidad en su administración.

¿Por qué cayó la Bolsa tras las elecciones?

La Bolsa de Valores de Colombia abrió la semana con una marcada tendencia bajista entre las acciones más negociadas del mercado.

La acción más golpeada fue Ecopetrol, que se desplomó 8,85% hasta los $2.780 por título. Además de liderar las pérdidas, la petrolera estatal concentraba el mayor volumen de negociación de la jornada, con operaciones por $38.393 millones. Las caídas también se extendieron al sector financiero y energético. La acción preferencial de Corficolombiana retrocedía 2,7%. Por su parte, ISA perdía 2,28%. El panorama negativo alcanzó igualmente a otros sectores de la economía. Cementos Argos registraba una desvalorización de 2,37% hasta los $11.520, mientras que la acción preferencial de Grupo Aval cedió 1,65%.

¿Cautela o anticipación a la victoria de Abelardo?

Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, explicó que los mercados esperaban una diferencia más amplia entre los candidatos. Según el analista, el resultado final podría estar moderando el optimismo de algunos inversionistas para realizar nuevas apuestas por Colombia en el corto plazo. “El reto del nuevo Gobierno, si bien es gobernar el país con amplia polarización y división, debe proponer equilibrio y bienestar para todo el país”, señaló.

El dólar cae a mínimos de más de seis años

Mientras las acciones perdían valor, el mercado cambiario mostró una reacción diferente. El dólar abrió en $3.389,50, lo que representó una disminución de $70 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente de $3.459,53. Con ello, la divisa estadounidense alcanzó niveles que no se registraban desde febrero de 2020. Durante la jornada se realizaron siete operaciones por un total de US$35.000. La cotización osciló entre un mínimo de $3.385 y un máximo de $3.400. Entérese: Dólar por debajo de los 3.500 y euro a $3.900 impulsan vacaciones de junio Mauricio Acevedo, estratega de Divisas y Mercado de Corficolombiana, afirmó que el nuevo Gobierno enfrenta importantes desafíos económicos, especialmente en materia fiscal. “El nuevo presidente tiene muchos retos económicos, no podemos desconocer las finanzas públicas en donde se puede decir que se raspó la olla. Y se deben construir acciones estructurales para encaminar las finanzas del país en el camino correcto”, dijo. Para Acevedo, el hecho de que el nuevo Gobierno tenga una orientación promercado podría contribuir a la recuperación económica del país. Sin embargo, advirtió que los inversionistas también podrían optar por tomar utilidades después de haber anticipado el resultado electoral. “Los inversores se anticiparon a la victoria de Abelardo y ahora estarían vendiendo acciones para recoger ganancias”, señaló. El analista recordó que tras la primera vuelta presidencial se registraron importantes entradas de capital hacia Colombia, por lo que parte de la corrección observada en los mercados podría responder a ese fenómeno.

Buen comportamiento de la moneda

El comportamiento de los activos colombianos también continúa influenciado por variables externas. Rodrigo Lama, chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, indicó que el fortalecimiento del peso colombiano contrasta con el desempeño de otras monedas de América Latina. “La reacción de la tasa de cambio confirmó el catalizador electoral. El peso colombiano se aprecia mientras otras monedas de la región se debilitan frente al dólar, lo que muestra que el factor electoral está dominando sobre los elementos externos”, explicó. No obstante, Lama advirtió que existen factores internacionales que podrían limitar una mayor apreciación del peso. Entre ellos destacó el tono restrictivo adoptado recientemente por la Reserva Federal de Estados Unidos y la incertidumbre alrededor de las negociaciones entre Washington e Irán. En paralelo, los inversionistas continúan atentos a la evolución del proceso de paz entre Estados Unidos e Irán. Aunque las conversaciones muestran avances, la situación sigue siendo frágil y cualquier deterioro podría aumentar la volatilidad global. En el mercado energético, el petróleo se mantenía por debajo de los US$80 por barril. La referencia Brent cotizaba en US$78,84, mientras que el WTI se ubicaba en US$75,31. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para los analistas, la atención de los mercados durante los próximos días estará concentrada en las primeras señales económicas del gobierno entrante, así como en las decisiones que adopte para enfrentar los desafíos fiscales y recuperar la confianza de los inversionistas. Le puede gustar: Impuesto al patrimonio del Gobierno Petro hundió las utilidades de los bancos en Colombia

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