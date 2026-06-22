Tras triunfo de Abelardo, se desploma la bolsa de valores y la acción de Ecopetrol cae 8,2%, ¿qué pasó?

La apertura de mercado después de la elección presidencial de Abelardo De La Espriella dejó señales mixtas para los inversionistas. Mientras el peso colombiano se fortaleció frente al dólar y alcanzó niveles que no se observaban desde febrero de 2020, la Bolsa de Valores de Colombia registró fuertes pérdidas, reflejando la cautela de los mercados frente al nuevo escenario político.
El comportamiento de las acciones fue el principal protagonista de la jornada. Hacia las 10:00 de la mañana, el índice MSCI Colcap, referencia de las compañías más líquidas y de mayor capitalización bursátil del país, registraba una caída de 2,64% a las 10 de la mañana de este lunes 22 de junio.
La reacción se produjo luego de que De La Espriella lograra una ajustada victoria frente a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Aunque el presidente electo ha defendido una agenda económica favorable al mercado, el estrecho margen de diferencia generó interrogantes entre algunos inversionistas sobre la gobernabilidad en su administración.