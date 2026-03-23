Desistimientos de vivienda se disparan 70% en Gobierno Petro y golpea a hogares más vulnerables

Las presiones que han generado las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro al sector de la construcción se está trasladando al sueño de cientos de miles de hogares.
Y es que el mercado de vivienda en Colombia atraviesa un momento crítico que empieza a sentirse con fuerza en cada uno de ellos, pues más allá de la caída en ventas o el freno en nuevos proyectos, el indicador que prende las alarmas es el aumento de los desistimientos, es decir, familias que, aun después de haber iniciado el proceso de compra, terminan renunciando al anhelo de tener casa propia.
Las cifras expuestas por Camacol y las conocidas por Coordenada Urbana muestran un quiebre claro entre administraciones. Durante el Gobierno de Iván Duque (enero de 2019 a julio de 2022), se registraron 79.401 desistimientos, una cifra alta, pero moderada teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia del covid-19.
De otro lado, en el Gobierno de Gustavo Petro (agosto de 2022 a febrero de 2026), la cifra ascendió a 134.730. Esto representa un incremento cercano al 70%, un salto refleja también un deterioro estructural en la capacidad de los hogares para acceder a vivienda formal.
Sin embargo, el dato más crítico aparece al desagregar las cifras.
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