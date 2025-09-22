x

¡Atención morosos! La Dian anunció gran jornada de atención con facilidades de pagos para evitar embargos

Se trata de una jornada nacional de atención personalizada para contribuyentes en mora, con facilidades de pago y asesoría tributaria.

    Dian anunció gran jornada para ponerse al día. FOTO CORTESÍA DIAN.
El Colombiano
hace 7 horas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una jornada masiva de atención personalizada para contribuyentes en mora, que se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre de 2025 en todas las direcciones seccionales del país.

La atención será sin cita previa, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:40 p. m.

La actividad hace parte de la estrategia “Al día con la Dian, le cumplo al país”, y busca que los ciudadanos puedan regularizar su situación tributaria y eviten medidas como embargos, procesos judiciales y acciones de cobro.

Entérese: Dian amplía horarios de atención para declaración de renta: así quedaron para Medellín

Estas acciones se desarrollan entre el 8 y el 30 de septiembre, con el objetivo de mejorar el recaudo nacional y ofrecer soluciones a los contribuyentes en mora.

Atención virtual y enfoque en sectores específicos

Por primera vez, la Dian implementará visitas virtuales de cobro mediante el sistema de Videoatención, dirigido a contribuyentes en municipios de difícil acceso o con problemas de orden público.

¡Atención morosos! La Dian anunció gran jornada de atención con facilidades de pagos para evitar embargos

“Con este mecanismo buscamos garantizar la continuidad de los procesos de recuperación de cartera y proteger la integridad de los funcionarios públicos”, explicó Luisa Rocío Reyes Pacheco, directora de gestión de Impuestos de la entidad.

Puede leer: Gobierno no cumplió la meta de recaudo tributario hasta julio, pese a un alza del 10%

La estrategia se enfocará especialmente en contribuyentes del sector minero, cuyas deudas no superen los 360 días de exigibilidad, así como en empresas y personas vinculadas al comercio de la temporada de Amor y Amistad, que registra un alto dinamismo en estas fechas.

Servicios disponibles para los contribuyentes

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a:

* Facilidades de pago para ponerse al día

* Orientación sobre procesos de cobro activos

* Información sobre cómo evitar medidas cautelares y judiciales.

Acciones nacionales de cobro en septiembre

En paralelo, la Dian avanza en un plan de acciones de cobro a nivel nacional. Entre las principales medidas se destacan:

* 4.930 depósitos judiciales por $55.432 millones, correspondientes a 380 contribuyentes.

* Emisión de 930 resoluciones de embargo de créditos, basadas en facturación electrónica, para cubrir una cartera cercana a $400.000 millones.

* Envío de insumos a la Fiscalía General de la Nación para denuncias por deudas en mora que suman $134.000 millones.

* Aplicación de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, para recuperar cerca de $1 billón.

* Realización de 7.880 visitas de cobro a contribuyentes con deudas que ascienden a $1,5 billones.

Lea también: ¿Por qué en Colombia se hace una reforma tributaria cada dos años en este siglo?

Al día con la Dian: ¿Quiénes pueden acogerse a las facilidades de pago?
Personas naturales o jurídicas con obligaciones tributarias en mora, obligaciones nacionales como renta, IVA, entre otros; pueden hacer solicitud cumpliendo requisitos legales.
¿Evitará el embargo la facilidad de pago?
Sí, mientras esté vigente el acuerdo de pago, se suspenden temporalmente muchos procesos de cobro coactivo, como embargos o acciones judiciales.

