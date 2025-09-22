¡Atención morosos! La Dian anunció gran jornada de atención con facilidades de pagos para evitar embargos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una jornada masiva de atención personalizada para contribuyentes en mora, que se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre de 2025 en todas las direcciones seccionales del país. La atención será sin cita previa, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:40 p. m. La actividad hace parte de la estrategia “Al día con la Dian, le cumplo al país”, y busca que los ciudadanos puedan regularizar su situación tributaria y eviten medidas como embargos, procesos judiciales y acciones de cobro. Entérese: Dian amplía horarios de atención para declaración de renta: así quedaron para Medellín Estas acciones se desarrollan entre el 8 y el 30 de septiembre, con el objetivo de mejorar el recaudo nacional y ofrecer soluciones a los contribuyentes en mora.

Atención virtual y enfoque en sectores específicos

Por primera vez, la Dian implementará visitas virtuales de cobro mediante el sistema de Videoatención, dirigido a contribuyentes en municipios de difícil acceso o con problemas de orden público.

“Con este mecanismo buscamos garantizar la continuidad de los procesos de recuperación de cartera y proteger la integridad de los funcionarios públicos”, explicó Luisa Rocío Reyes Pacheco, directora de gestión de Impuestos de la entidad. Puede leer: Gobierno no cumplió la meta de recaudo tributario hasta julio, pese a un alza del 10% La estrategia se enfocará especialmente en contribuyentes del sector minero, cuyas deudas no superen los 360 días de exigibilidad, así como en empresas y personas vinculadas al comercio de la temporada de Amor y Amistad, que registra un alto dinamismo en estas fechas.

Servicios disponibles para los contribuyentes

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a: * Facilidades de pago para ponerse al día * Orientación sobre procesos de cobro activos * Información sobre cómo evitar medidas cautelares y judiciales.

Acciones nacionales de cobro en septiembre

En paralelo, la Dian avanza en un plan de acciones de cobro a nivel nacional. Entre las principales medidas se destacan: * 4.930 depósitos judiciales por $55.432 millones, correspondientes a 380 contribuyentes.

* Emisión de 930 resoluciones de embargo de créditos, basadas en facturación electrónica, para cubrir una cartera cercana a $400.000 millones. * Envío de insumos a la Fiscalía General de la Nación para denuncias por deudas en mora que suman $134.000 millones. * Aplicación de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, para recuperar cerca de $1 billón. * Realización de 7.880 visitas de cobro a contribuyentes con deudas que ascienden a $1,5 billones. Lea también: ¿Por qué en Colombia se hace una reforma tributaria cada dos años en este siglo?