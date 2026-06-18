Gobierno adeuda $93.000 millones en subsidios de GLP para estratos 1 y 2

La acumulación de una deuda superior a $93.000 millones por parte del Gobierno Nacional con el sector del Gas Licuado de Petróleo (GLP) encendió las alarmas de la Asociación Colombiana del GLP, Gasnova. El gremio advirtió que los retrasos en el pago de subsidios podrían poner en riesgo la continuidad del servicio para más de un millón de personas de bajos ingresos en distintas regiones del país. Los recursos pendientes corresponden a subsidios del servicio público domiciliario de GLP dirigidos a usuarios de estratos 1 y 2 en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Amazonas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

¿Por qué Gasnova advierte sobre un riesgo para el servicio?

De acuerdo con el gremio, el Ministerio de Hacienda aún no ha desembolsado los recursos correspondientes a los subsidios del GLP en cilindros causados durante este año. La situación se presenta pese a que el Ministerio de Minas y Energía ya expidió las resoluciones de pago correspondientes a enero y febrero de 2026. Le puede gustar: Colombia sigue sin conocer sus reservas de petróleo y gas de 2025, ¿qué oculta el Gobierno Petro? Mientras tanto, el sector espera que en los próximos días se emitan las resoluciones relacionadas con los subsidios de marzo, abril y mayo, necesarias para continuar con el proceso de reconocimiento y pago de estos recursos. Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova, aseguró que la falta de desembolsos compromete la prestación del servicio a los hogares más vulnerables del país. Según explicó, la situación podría obligar a miles de familias a buscar alternativas de combustión menos seguras y más contaminantes. “Los retrasos en los desembolsos ponen en riesgo el servicio para más de un millón de familias de bajos ingresos, que podrían verse obligadas a recurrir a otras fuentes de combustión, como la leña”, señaló Martínez Villegas.

¿Cómo se compone la deuda del Gobierno con el sector GLP?

Según las cifras entregadas por Gasnova, la deuda total asciende a $93.184 millones. De ese monto, $45.268 millones corresponden a subsidios al consumo de GLP en cilindros acumulados entre enero y mayo de 2026. A esto se suman $39.101 millones relacionados con subsidios en redes de distribución causados entre octubre de 2025 y mayo de este año.

Adicionalmente, el Gobierno adeuda $7.510 millones por concepto de compensación de transporte hacia el departamento de Nariño y otros $1.306 millones asociados al programa de sustitución de leña.

¿Qué impacto tendría el retraso en los pagos?