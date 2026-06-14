Estos son los 5 países más baratos para hacer turismo desde Colombia

Viajar al exterior ya no requiere necesariamente presupuestos demasiado elevados. Existen destinos que permiten conocer nuevas culturas, recorrer ciudades históricas y disfrutar de atractivos turísticos sin realizar enormes gastos en alojamiento, transporte o alimentación. De hecho pueden resultar notablemente más cómodos en comparación con otros destinos más comerciales.
Según Assist Card, un país se considera económico para viajar cuando combina varios factores: un bajo costo de vida, una moneda favorable frente al peso colombiano o el dólar, vuelos accesibles desde Colombia, requisitos migratorios sencillos y una amplia oferta de actividades a bajo costo o gratuitas. Además del ahorro, este tipo de destinos suele ofrecer experiencias más auténticas y menos masificadas. Con base en información recopilada por Assist Card y plataformas especializadas como Turismocity, estos son cinco de los países más baratos para viajar desde Colombia.