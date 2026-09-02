Demandan a Flypass por presunto cobro adicional de $220 en cada peaje electrónico

Una acción de grupo fue presentada contra F2X S.A.S., empresa propietaria de Flypass, por el presunto cobro adicional de $220 por cada paso por peaje realizado mediante algunos de sus planes de pago electrónico. Los demandantes buscan que, si el juez determina que los cobros fueron indebidos, los recursos sean restituidos a los usuarios afectados. El proceso se tramita ante el Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí, con el radicado 05360310300220260036300, y cuestiona específicamente los cobros asociados a los planes Standard y Colpass de Flypass. El reclamo se fundamenta en la regulación del Ministerio de Transporte sobre los sistemas de pago electrónico de peajes. La Resolución 20213040035125 de 2021 establece que el usuario no puede pagar por el paso por una estación de peaje un valor superior a la tarifa establecida oficialmente y prohíbe pactar cobros adicionales relacionados con ese paso. El Ministerio reiteró esta prohibición en agosto de 2025 mediante una circular dirigida a los intermediadores del sistema. Puede leer: ¡Pilas, conductores! Medellín cambia los sentidos viales en La Toma y Buenos Aires: así quedarán

De acuerdo con la información incluida en la demanda, Flypass publica para su plan Standard un cobro de $220, IVA incluido, por cada débito directo al medio de pago asociado al uso de peajes, tanto en la modalidad de pago inmediato como en pospago. La situación también es cuestionada en el caso del plan Colpass. Según los demandantes, aunque Flypass informa que este servicio no tiene costos para el usuario, existirían evidencias de un débito adicional de $220 cuando se descuenta el valor correspondiente al peaje. Conozca: ¿Lo multaron por llevar ayudas humanitarias? Esto pasará con los comparendos, según la ANI Los abogados de los demandantes, Hernán Panesso y Manuel García, sostienen que el impacto podría ser significativo debido a la cantidad de operaciones que realiza la plataforma. Según cifras atribuidas a la propia compañía y citadas por medios de comunicación, Flypass registra cerca de cuatro millones de transacciones mensuales y tiene presencia en los peajes de la red Colpass en Colombia. Los abogados califican estos valores como posibles “cobros hormiga”, debido a que se trata de montos pequeños que, al repetirse en cada trayecto, podrían representar una suma considerable para los usuarios.

¿Qué buscan los usuarios con la demanda a Flypass?

La acción de grupo pretende que la discusión sea resuelta de manera colectiva. En caso de que la justicia determine que el cobro no estaba permitido, la eventual decisión podría beneficiar a todos los usuarios afectados que hagan parte del grupo, incluso si no participaron individualmente en la presentación de la demanda. Los demandantes aclaran que su reclamación no busca cuestionar el cobro de los peajes ni a los concesionarios de las carreteras, sino determinar si los intermediadores pueden adicionar valores a la tarifa oficial. Le puede interesar: Las 7 propuestas que cambiarían el Código de Tránsito y tocarían el bolsillo de los conductores El caso también podría tener consecuencias para Flypass si las autoridades establecen que existió un incumplimiento de las normas aplicables a los intermediadores. En abril de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya había sancionado a la compañía con una multa superior a $700 millones por prácticas contractuales abusivas y cobros no autorizados, según la información aportada en la demanda. Además, la regulación contempla que la habilitación de un intermediador se mantiene siempre que cumpla las obligaciones establecidas por el Ministerio de Transporte.

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