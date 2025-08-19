Colombia reportó su peor semestre en 21 años de déficit fiscal, un hueco que no deja de crecer

Las cuentas del Gobierno nacional no cuadran. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal acumulado a junio de 2025 alcanzó los $69,4 billones, lo que equivale al 3,8% del PIB.
Se trata del peor primer semestre en 21 años, muy por encima del promedio registrado entre 2004 y 2024, que fue de apenas 0,96% del PIB.
Lea más: Gobierno Petro tiene $1,9 billones en caja, que solo “cubren dos días de operación”: ¿por qué se quedó sin plata?
Lo anterior es resultado de unos gastos que crecieron anualmente al 10,2%, para ubicarse hasta $227,7 billones; mientras que los ingresos aumentaron en 4,5%, lo que equivale a $158,2 billones.
El desbalance ya representa el 54% de la meta anual establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que proyecta un déficit de 7,1% del PIB.
Pero los analistas son más pesimistas, debido a que la encuesta del Banco de la República en julio apuntó a un déficit final de 7,43% al cierre del año.