¿Ver los alumbrados de Medellín desde el aire? Este diciembre podrá ser realidad con vuelos nocturnos

Ver los alumbrados desde el aire es un espectáculo que posiblemente se pueda materializar en la próxima temporada decembrina si se concreta el plan de tres firmas inversionistas que quieren ofrecer el servicio de sobrevuelos nocturnos en Medellín.
Estas se unieron para conformar la empresa Helicopters Nubá con la cual pretenden hacer de esta apuesta una realidad. De hecho, ya llegó a la ciudad la primera aeronave para comenzar.