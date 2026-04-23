El arroz y las harinas deberán ser fortificados con micronutrientes para mejorar la nutrición, según decreto

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 380 del 7 de abril de 2026, mediante el cual establece la fortificación obligatoria del arroz blanco o pilado, así como de la harina de maíz y la harina de trigo que se producen, importan y comercializan en el territorio nacional.
El objetivo de esta norma es garantizar una adecuada nutrición, “con el fin de proteger la vida y la salud de las personas”. Además, responde al cumplimiento de acuerdos internacionales y a la necesidad de atender deficiencias nutricionales en los colombianos, especialmente de hierro, zinc y vitaminas A, B12 y D.
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La medida también se sustenta en que la harina de trigo es uno de los insumos más importantes para la elaboración de productos de panadería, como galletas y pastas, así como la harina de maíz para la producción de arepas. Del mismo modo, el arroz es el alimento de mayor consumo en Colombia.