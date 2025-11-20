Arancel cero para insumos textiles tendría efectos ocultos para el TLC con Estados Unidos, alerta AmCham Colombia

El reciente Decreto 1197 del Ministerio de Comercio, expedido el 14 de noviembre de 2025, dejó una puerta abierta y otra entrecerrada para la industria textil y de confecciones en Colombia.
Por un lado, redujo a 0% el arancel de 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón provenientes de países sin acuerdo comercial vigente con Colombia.
La medida rige por un año y busca aliviar costos, responder al desabastecimiento y empujar la política de reindustrialización, sobre todo para un Sistema Moda cada vez más presionado por la avalancha de importaciones de productos terminados a precios bajos.
Pero mientras el Gobierno presenta la norma como un salvavidas para la competitividad interna, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) prende las alarmas con esta advertencia: si esos hilados se usan en prendas exportadas a Estados Unidos, el país podría perder una parte sustancial de sus beneficios comerciales del TLC.
Y la alarma no es menor. Estados Unidos representa el 31% de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones al mundo, por lo que cualquier variación arancelaria pega directo en la rentabilidad, los contratos y la permanencia en un mercado estratégico.
