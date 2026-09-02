Por ausencia de ministros, levantaron segundo debate del Presupuesto 2027; lanzaron dura advertencia al Gobierno

El debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 quedó en suspenso este miércoles 2 de septiembre, luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso levantaran la sesión por la ausencia de varios de los funcionarios del Gobierno citados para explicar la destinación de los recursos de sus respectivas carteras. La sesión fue levantada hacia las 11:43 a. m., después de que no se concretara la presencia de los ministros de Hacienda, Educación y Vivienda, Miguel Gómez, Viviane Morales y Jaime Andrés Beltrán, respectivamente, así como del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago. El episodio generó molestia entre congresistas de diferentes sectores políticos, quienes coincidieron en que la discusión del presupuesto requiere la presencia de los responsables directos de cada cartera, especialmente en un momento de alta presión sobre las finanzas públicas. Le puede interesar: ¿Por qué le salió un hueco de $60 billones al presupuesto 2027?

“No hay comunicación entre el Congreso y el Gobierno”

Uno de los cuestionamientos más fuertes fue el del representante liberal Alexander Bermúdez, presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, quien aseguró que existe un problema de comunicación entre las ramas Legislativa y Ejecutiva. “No hay comunicación entre el Congreso y el Gobierno y ese es un problema de ellos”, afirmó. Bermúdez sostuvo que las comisiones están cumpliendo con su responsabilidad al citar a las diferentes carteras para conocer de primera mano cómo se pretende ejecutar el presupuesto. El congresista recordó que el Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para votar el monto del presupuesto, por lo que consideró necesario que los legisladores conozcan con detalle en qué se utilizarán los recursos asignados a cada ministerio. También señaló que en años anteriores el trámite presupuestal tenía una dinámica diferente, con reuniones de los ponentes y coordinadores directamente en el Ministerio de Hacienda, algo que, según dijo, no está ocurriendo en esta ocasión. “Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde”, sostuvo. Lea más: Ministro de Hacienda anuncia recorte de $21,9 billones en el gasto público

Meisel pide que los ministros “den la cara”

Desde el Centro Democrático, el senador Carlos Manuel Meisel también cuestionó la ausencia de los funcionarios. El congresista reconoció que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sí participó en la primera jornada de discusión, realizada el martes, pero advirtió que el Gobierno debe asumir una mayor responsabilidad política frente al trámite presupuestal. “Esto bajo ningún punto de vista puede ser el relacionamiento que el Gobierno tenga si así arrancamos”, afirmó Meisel. El senador insistió en que los congresistas necesitan escuchar directamente a los ministros y no únicamente a delegados de las entidades. “Tenemos nosotros que explicarle con profundo respeto al Gobierno: lo que queremos es ayudarlo, lo que queremos es acompañarlo”, señaló. Meisel puso especial énfasis en la situación fiscal del país y aseguró que cada peso que se asigne debe ser explicado por los responsables de las respectivas carteras. “Necesitamos que los jefes de las carteras vengan aquí a explicarnos cada pesito que con mucho sacrificio el país y el contribuyente va a depositar con mucha ilusión en él”, afirmó.

La oposición también cuestionó al Gobierno

Las críticas no provinieron únicamente de sectores independientes o de oposición al Gobierno. El senador del Pacto Histórico David Racero calificó la ausencia de los ministros como un “mal precedente” y pidió al Congreso hacer respetar su papel en la discusión presupuestal. Racero consideró que la sesión debía tener prioridad para los funcionarios convocados, especialmente después de la extensa jornada del martes, cuando los congresistas formularon numerosas preguntas sobre el proyecto. “Esto es una falta de respeto”, sostuvo el senador. El congresista señaló que, aunque algunos funcionarios tenían otras responsabilidades previamente programadas, el debate presupuestal debía ser tratado como una prioridad. También cuestionó que los congresistas tuvieran que interactuar con delegados de los ministerios en lugar de hacerlo directamente con los titulares de las carteras. “Acá necesitamos es a los ministros dando la cara, a que expliquen, a que den el detalle”, afirmó. Conozca también: ¿Congreso tiene responsabilidad en la crisis fiscal? Aprobó 200 leyes sin estudio fiscal entre 2020 y 2025

¿Por qué no asistieron los ministros?

De acuerdo con las excusas presentadas ante las comisiones, los ministros de Hacienda y Educación no pudieron acudir debido a que habían sido citados desde el 28 de agosto a un consejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Ante sus ausencias, el Gobierno envió delegados para participar en la discusión. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, designó al viceministro general del Ministerio de Hacienda, Andrés Ricardo Quevedo. Por su parte, el Ministerio de Vivienda estuvo representado por la directora de su oficina de planeación, mientras que el DNP designó a la subdirectora general de Inversiones, Martha Cecilia García. Sin embargo, para varios congresistas estas delegaciones no fueron suficientes para continuar con el debate.

El Presupuesto 2027 asciende a $634,9 billones

La controversia ocurre apenas un día después de que el Gobierno presentara formalmente ante las comisiones económicas el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. La iniciativa contempla un monto de $634,9 billones, cifra superior en cerca de $59 billones al proyecto que había sido devuelto previamente por las comisiones económicas. La distribución contempla aproximadamente 62% para gastos de funcionamiento, 24% para el servicio de la deuda y 14% para inversión. El servicio de la deuda asciende a $155,4 billones, mientras que la inversión pública se ubica alrededor de $87 billones. Precisamente, el tamaño de las obligaciones fiscales hace que el debate tenga especial relevancia. El proyecto contempla un aumento importante en el pago de deuda, mientras los recursos destinados a inversión presentan una reducción frente al presupuesto de 2026. Puede leer: Las carteras con mayores adiciones y recortes del proyecto de PGN de 2027

Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para definir el monto

El nuevo tropiezo ocurre en una etapa clave del trámite legislativo. Las comisiones económicas conjuntas deben definir el monto del Presupuesto General de la Nación antes del 15 de septiembre. Posteriormente, el proyecto continuará su trámite hacia las plenarias de Senado y Cámara. El calendario general establece que el Congreso deberá completar la aprobación del presupuesto antes del 20 de octubre de 2026, para que la ley pueda regir durante 2027. Por eso, el enfrentamiento alrededor de la asistencia de los ministros no es solamente protocolario. La ausencia de los responsables de varias carteras amenaza con ralentizar una discusión que tiene plazos constitucionales y legislativos definidos. Bloque de preguntas y respuestas: