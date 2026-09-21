David Vélez, CEO de Nu, cuestionó tasa de usura en Colombia: “termina cerrándole la puerta del crédito formal”

La tasa de usura, creada como un mecanismo para proteger a los consumidores de cobros excesivos por los créditos, volvió al centro del debate financiero en Colombia. Esta vez, el cuestionamiento llegó de David Vélez, fundador y CEO de Nu, quien sostuvo que el límite puede tener un efecto contrario al buscado: dejar por fuera del sistema formal a personas con poco historial crediticio y empujarlas hacia mecanismos informales como el denominado “gota a gota”.
La discusión parte de una situación que, según Vélez, tiene una paradoja: cuando una entidad financiera no puede cobrar una tasa que considere suficiente para compensar el riesgo de prestarles a determinados clientes, puede decidir no otorgarles el crédito.
“El resultado para esa persona no es crédito más barato: es quedarse sin crédito”, señaló el empresario.
Su argumento apunta especialmente a las personas con poca información financiera disponible. Para una entidad, explicó, evaluar el riesgo de impago resulta más complejo cuando un consumidor no tiene un historial amplio de préstamos, tarjetas o productos financieros.