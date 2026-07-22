Centro Democrático reitera respaldo a De La Espriella, pero se queja de “ciertos gestos de confrontación” contra el partido

El Centro Democrático volvió a enviar un mensaje de apoyo al presidente electo, Abelardo De La Espriella, al ratificar que acompañará las iniciativas de su gobierno que coincidan con sus principios programáticos. Sin embargo, el partido también expresó su “preocupación” por lo que considera una intervención del Ejecutivo entrante en la elección de la Presidencia del Senado. Lea también: ¿Qué significa para el Centro Democrático haberle ganado el pulso a De la Espriella en el Senado? “Desde el Centro Democrático acompañaremos las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella que coincidan con nuestras tesis en seguridad, recuperación de la dinámica de la empresa privada, estado reducido y políticas sociales”, se lee en el mensaje de la colectividad. No obstante, las grietas en la coalición de gobierno que se está armando se hicieron ya evidentes con la votación del 20 de Julio, cuando compitieron por la presidencia del Senado Alfredo Deluque (La U), impulsado por el gobierno entrante, y Honorio Henríquez (Centro Democrático). Le puede interesar: Palacio Rafael Uribe Uribe: la historia de la que será sede de gobierno de De la Espriella en Medellín “Con respeto, expresamos nuestra preocupación por la intervención percibida del gobierno entrante en la elección del presidente del Senado y por ciertos gestos de confrontación con nuestro partido”. A pesar de esa advertencia, el partido concluyó su mensaje reiterando su disposición de trabajar con el nuevo Gobierno: “Juntos sacaremos adelante a Colombia”.

¿Cómo va la alianza en el Congreso?

Todo gobierno llega con una coalición al Congreso con el propósito de que sus promesas no queden en el papel. Y es que sí o sí, hay iniciativas que requieren trámite en el Legislativo: no son todas, pero sí algunas de las más relevantes. Es por esto que los gobiernos entrantes buscan negociar, dialogar y ceder en algunos puntos con el Congreso, que es la representación de todos los colombianos en 103 senadores y 183 representantes a la Cámara.

Una vez terminó el pulso por la elección de la presidencia del Senado, tanto Henríquez como Deluque enviaron mensajes en los que coincidieron en la necesidad de mantener una amplia alianza para sacar adelante las principales iniciativas del próximo Gobierno. Deluque, por ejemplo, manifestó que considera que se pueden seguir formando alianzas para lograr mayorías: “Con la conversación que tuve hoy con Honorio y la intención de apoyar al nuevo Gobierno, no creo que haya nacido el petrouribismo. Eso fue una alianza electoral para ayer. Ya hoy estamos conformando una coalición sólida para que pasen los proyectos de Abelardo”, afirmó Deluque.

Un apoyo que viene desde la segunda vuelta

Apenas unos días después de la victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales, el Centro Democrático se convirtió en el primer partido en declararse oficialmente de gobierno. Posteriormente, Cambio Radical adoptó la misma decisión. En ese momento, el partido explicó que su respaldo respondía a las coincidencias ideológicas y programáticas con el mandatario electo. “El Centro Democrático es un partido de principios, con un ideario político claro, cuyas ideas hoy reconoce en el programa de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Por esa coincidencia programática, respaldó su elección”, señaló la colectividad en ese momento. Durante las semanas previas a la instalación del Congreso, el Centro Democrático insistió en que esa afinidad política no debía confundirse con la disputa por la Presidencia del Senado, la cual, según sostuvo, era una discusión independiente. El senador Hernán Cadavid reiteró esa postura en conversación con EL COLOMBIANO. “El Centro Democrático es el partido mayoritario de gobierno dentro del Congreso”, afirmó. En la misma línea, el representante Daniel Briceño destacó que el respaldo de la colectividad al presidente electo no estuvo condicionado por cuotas burocráticas o acuerdos políticos. “El Centro Democrático, sin haberse reunido con el presidente, inmediatamente se declaró de gobierno sin ningún tipo de interés. Va a ser esencial”, sostuvo. Tras la elección del presidente del Senado, integrantes del uribismo reconocen que el principal desafío será evitar que las diferencias surgidas durante esa votación terminen afectando la gobernabilidad del nuevo Ejecutivo. Desde el partido advierten que una ruptura entre el Centro Democrático y el Gobierno de De La Espriella podría debilitar la mayoría oficialista en el Congreso y abrir espacio para que la oposición gane protagonismo. Pese a las diferencias que dejó la elección de la Presidencia del Senado, tanto el Gobierno entrante como el Centro Democrático han reiterado públicamente que mantendrán el diálogo y buscarán construir consensos alrededor de las principales reformas que comenzarán a discutirse una vez Abelardo De La Espriella asuma oficialmente la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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