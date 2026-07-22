Centro Democrático reitera respaldo a De La Espriella, pero se queja de “ciertos gestos de confrontación” contra el partido

El Centro Democrático volvió a enviar un mensaje de apoyo al presidente electo, Abelardo De La Espriella, al ratificar que acompañará las iniciativas de su gobierno que coincidan con sus principios programáticos. Sin embargo, el partido también expresó su “preocupación” por lo que considera una intervención del Ejecutivo entrante en la elección de la Presidencia del Senado.
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“Desde el Centro Democrático acompañaremos las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella que coincidan con nuestras tesis en seguridad, recuperación de la dinámica de la empresa privada, estado reducido y políticas sociales”, se lee en el mensaje de la colectividad.
No obstante, las grietas en la coalición de gobierno que se está armando se hicieron ya evidentes con la votación del 20 de Julio, cuando compitieron por la presidencia del Senado Alfredo Deluque (La U), impulsado por el gobierno entrante, y Honorio Henríquez (Centro Democrático).
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“Con respeto, expresamos nuestra preocupación por la intervención percibida del gobierno entrante en la elección del presidente del Senado y por ciertos gestos de confrontación con nuestro partido”.
A pesar de esa advertencia, el partido concluyó su mensaje reiterando su disposición de trabajar con el nuevo Gobierno: “Juntos sacaremos adelante a Colombia”.