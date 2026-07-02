¿Por qué las cifras de empleo del Dane y la Pila no cuadran? Esto encontró un investigador tras la polémica

En el mundo de la economía, las cifras son la brújula para tomar decisiones. Sin embargo, ¿qué pasa cuando dos de las fuentes más importantes del país sobre mercado laboral parecen estar viendo mapas distintos?
Esta es la pregunta que plantea Pablo Adrián Garlati Bertoldi, doctor en Economía e investigador en el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, tras detectar diferencias en los datos sobre la formalidad laboral en Colombia.
Según el análisis, los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), gestionada por la UGPP, están contando historias opuestas sobre lo que ocurre en las calles y empresas del país.
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