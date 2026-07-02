¿Por qué las cifras de empleo del Dane y la Pila no cuadran? Esto encontró un investigador tras la polémica

En el mundo de la economía, las cifras son la brújula para tomar decisiones. Sin embargo, ¿qué pasa cuando dos de las fuentes más importantes del país sobre mercado laboral parecen estar viendo mapas distintos? Esta es la pregunta que plantea Pablo Adrián Garlati Bertoldi, doctor en Economía e investigador en el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, tras detectar diferencias en los datos sobre la formalidad laboral en Colombia. Según el análisis, los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los registros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), gestionada por la UGPP, están contando historias opuestas sobre lo que ocurre en las calles y empresas del país. Siga leyendo: ¡Pilas, trabajadores! Recargo dominical sube al 90% desde el 1 de julio y la jornada laboral baja a 42 horas

¿Cómo miden el empleo el Dane y la Pila?

Para entender el problema, primero hay que saber que ambas instituciones miden la formalidad de formas muy diferentes. El Dane utiliza la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que es una encuesta a una muestra representativa de la población. Para que esos datos reflejen a todo el país, el Dane aplica “factores de expansión” o ponderadores, que multiplican cada respuesta para acercarla a la realidad poblacional. Por otro lado, la Ugpp utiliza la Pila, que no es una encuesta sino un registro administrativo real y censal de cada pago de seguridad social (salud, pensión y parafiscales) que se hace en el país. En teoría, aunque usen métodos distintos, ambas deberían mostrar la misma tendencia a largo plazo, si la formalidad sube en una, debería subir en la otra. Entérese: La fórmula del Observatorio Laboral para superar la polémica del Dane y Pila sobre empleo

El truco de los ponderadores: ¿la formalidad sube de verdad?

La controversia, advertida también por el investigador Edwin Torres Gómez, estalla al mirar los datos desde 2023. Mientras la Pila (Ugpp) muestra que el número de trabajadores formales se ha estancado, los datos ponderados del Dane (GEIH) sugieren un aumento progresivo y constante. Aquí aparece el hallazgo más revelador del Observatorio, ya que algo está pasando con los ponderadores. Así las cosas, cuando se pondera la muestra, la formalidad del Dane parece crecer sin detenerse. Pero cuando se analiza la muestra pura, sin aplicar los multiplicadores, la cifra se estanca y se vuelve casi idéntica a la que reporta la Pila. Según el análisis, este fenómeno de “espejismo” estadístico no se limita a los trabajadores formales. El estudio encontró que las tendencias para los trabajadores informales y el total de ocupados también cambian drásticamente dependiendo de si se usan o no los ponderadores. Además, curiosamente, en el caso de los desocupados, las cifras sí coinciden sin importar el uso de estos factores, lo que hace el desfase en el empleo aún más sospechoso.

¿Por qué dejaron de coincidir las cifras?

La raíz del problema podría estar en un cambio técnico, ya que en enero de 2022, el Dane actualizó sus factores de expansión basándose en el Censo de 2018, reemplazando los que venían del censo de 2005. Este ajuste coincide exactamente con el momento en que las series empezaron a divorciarse. Garlati advierte que “esto es grave, ya que estas mismas cifras son las que se utilizan para medir el impacto de la reforma laboral, fijar el salario mínimo y tomar decisiones de política pública que afectan a millones de colombianos”. “Si las cifras no cuadran, las decisiones tampoco”, sentencia el informe, haciendo un llamado urgente a revisar la actualización de estos ponderadores para que los datos reflejen con precisión la realidad del mercado laboral colombiano.

El riesgo de tomar decisiones a ciegas

Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Javeriana, explicó que el fondo del debate se basa en que para el Dane, la formalidad y la ocupación vienen creciendo, mientras que para la Pila, el registro de quienes efectivamente cotizan a la seguridad social, esas variables están estancadas. Morad detalló que la clave puede estar en el factor de expansión, porque el Dane no encuesta a todos los colombianos sino a una muestra, y a cada persona encuestada le asigna un peso que indica a cuántos colombianos representa; al sumar esos pesos se estima el número de ocupados, formales e informales del país. Por eso, insistió en que, “cuando se usa la muestra sin esos factores, la formalidad deja de crecer y se parece a la Pila, y que la divergencia aparece justo cuando el Dane actualizó esos factores en enero de 2022, ajustándolos al censo de 2018”. Para la directora del Observatorio, esto más que un simple detalle técnico, son las cifras que miden el impacto de la reforma laboral, se fija el salario mínimo y se toman decisiones de país.