Córdoba en emergencia: empresas y fundaciones envían donaciones y ayudas para damnificados por inundaciones

En medio de la emergencia por inundaciones que impactan múltiples municipios de Córdoba, diversas entidades han activado una serie de iniciativas para ayudar a las personas afectadas.
Zurich Seguros, por ejemplo, activó el apoyo de la Z Zurich Foundation, que aprobó una donación de $100 millones para atender de manera inmediata a las comunidades afectadas.
Los recursos hacen parte del mecanismo global de respuesta a crisis de la fundación, diseñado para movilizar apoyo ante emergencias excepcionales y canalizarlo hacia organizaciones con capacidad operativa en territorio. En este caso, los fondos serán gestionados por la Cruz Roja Colombiana, con la que Zurich mantiene desde 2022 una relación de trabajo comunitario a través del Programa de Resiliencia Climática Urbana.
En Córdoba, la Cruz Roja fortalecerá varios frentes prioritarios como las evacuaciones y primeros auxilios de emergencia, la distribución de alimentos y kits humanitarios, la operación de albergues temporales, servicios de salud y apoyo psicosocial y tratamiento de agua e intervenciones de higiene para prevenir enfermedades.
“Creemos que la sostenibilidad implica estar presentes cuando las comunidades enfrentan situaciones complejas. Con la contribución de la Z Zurich Foundation, sumamos capacidades para respaldar una respuesta humanitaria que prioriza el cuidado y la recuperación de las personas en Córdoba”, afirmó Nicolás Marchant, CEO de Zurich Seguros.
La acción se alinea con la estrategia global de sostenibilidad de la compañía, que reconoce el impacto creciente de eventos climáticos extremos y promueve el fortalecimiento de la resiliencia en comunidades vulnerables.