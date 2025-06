Tratar el cáncer de próstata cuesta $20 millones al mes: 1 de cada 3 hombres mayores en Colombia lo padecen

González también advirtió que la actual crisis del sistema de salud, especialmente la intervención de varias EPS, ha reducido las oportunidades de atención para los pacientes con cáncer. “ Las EPS intervenidas ya no tienen urólogos ni oncólogos disponibles. La infraestructura existe, pero no hay cómo usarla. El acceso a tratamiento oportuno ha disminuido notablemente”.

El médico se refirió al informe más reciente de The Lancet Commission , que advierte un panorama sombrío para las naciones de ingresos medios y bajos. “ Los países con menos recursos están diagnosticando más casos, pero no logran reducir significativamente la mortalidad. ¿Qué sentido tiene aumentar el diagnóstico si no se puede actuar a tiempo ni curar?”.

A esto se suma una disparidad en el acceso a tecnologías básicas y tratamientos que, aunque no sean de última generación, sí podrían cambiar la historia clínica de muchos hombres. “Nos enfocamos en terapias caras, cuando en muchos casos no hemos garantizado lo básico: diagnóstico oportuno, bloqueo hormonal o incluso orquiectomía, que es una alternativa simple y efectiva”.

Por su parte, la doctora Karine Martins da Trindade, oncóloga médica del Instituto D’Or y presidenta del Grupo Genitourinario de LACOG, explicó que el problema no es solo económico o técnico, sino también cultural.

“Muchos hombres no se hacen los exámenes porque no saben lo importantes que son, o porque tienen prejuicios. Y en muchos casos, aunque quieran, no tienen acceso porque el sistema de salud no lo garantiza”.

Enfatizó en que el cáncer de próstata —y otros tipos— se podrían controlar mucho mejor en América Latina si existiera una combinación de tres factores: acceso real a exámenes oportunos, educación a la población para vencer el miedo o desconocimiento, y políticas públicas que prioricen la prevención en lugar de gastar en curaciones costosas. “Si seguimos esperando a que el cáncer aparezca con síntomas, seguiremos llegando tarde”.