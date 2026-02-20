x

Cambian fechas de pagos de Renta Ciudadana y Colombia Mayor: aquí todos los detalles

La entidad iniciará el 27 de febrero un ciclo doble de Colombia Mayor y proyecta pagos de Renta Ciudadana e IVA para marzo.

    DPS cambio fecha de pago de los subsidios. FOTO DPS
    DPS cambio fecha de pago de los subsidios. FOTO DPS
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Prosperidad Social modificó el calendario de entrega de subsidios como Renta Joven, Renta Ciudadana, Colombia Mayor. Para ajustar las fechas se tomó en cuenta el inicio del contrato de operación que garantizará la distribución de los recursos en todo el país.

La entidad explicó que el ajuste busca evitar que el proceso contractual afecte la entrega oportuna de los subsidios. En ese contexto, el 27 de febrero comenzará el trámite de la transferencia del programa Colombia Mayor con un ciclo doble.

“Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”, afirmó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Entérese: ¡Anote! Prosperidad Social revela fechas de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, IVA y programas para jóvenes

El Gobierno Nacional reiteró su compromiso de asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna, transparente y eficiente a los beneficiarios de los programas de transferencias en todo el territorio nacional.

En los próximos días se informarán las fechas exactas de inicio y finalización de la entrega, así como los canales habilitados en cada región. La entidad hizo un llamado a consultar únicamente los canales oficiales para evitar desinformación.

¿Cuándo se pagarán Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

En el caso de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el primer ciclo de entrega de recursos está proyectado para la segunda y tercera semana de marzo.

La focalización de nuevos hogares se realizará en los ciclos 2 y 5 como medida de eficiencia administrativa. Esto implica que para el ciclo 1 se utilizará la base de beneficiarios correspondiente al último ciclo de 2025.

¿Qué pasará con los pagos de Renta Joven?

Respecto al programa Renta Joven, la entrega de transferencias a los beneficiarios bancarizados se realizará el martes 27 de febrero.

DPS cambio fecha de pago de los subsidios. FOTO DPS

Para los jóvenes que reciben el incentivo mediante la modalidad de giro, la entidad informó que está a la espera de la entrada en ejecución del operador bancario que permitirá efectuar las transferencias.

¿Cómo avanza la selección del nuevo operador?

El jueves 19 de febrero vence el plazo para la presentación de propuestas dentro del proceso de adjudicación del operador encargado de la entrega de las transferencias. A partir de ese momento, la entidad espera que la evaluación, selección e inicio de la operación tomen menos de cuatro semanas.

Prosperidad Social indicó que, para aclarar dudas u obtener más información, los interesados pueden consultar la página web prosperidadsocial.gov.co o comunicarse a la línea de WhatsApp 318 806 7329.

Le puede gustar: Colombia Mayor inicia pagos del sexto ciclo 2025: ¿cuándo y cuánto reciben los adultos mayores?

