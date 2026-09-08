La china BYD y la gringa Tesla siguen liderando en ventas de vehículos eléctricos en Colombia: aquí el top cinco

El mercado de vehículos eléctricos e híbridos continúa ganando terreno en Colombia y muestra una acelerada transformación del parque automotor. De acuerdo con el reporte sectorial elaborado por Fenalco y la Andi, las matrículas de vehículos eléctricos crecieron 176% en agosto de 2026 frente al mismo mes de 2025, mientras las de híbridos aumentaron 51,6%. Ese reporte da cuenta que las tecnologías de movilidad sostenible, acompañada por una oferta cada vez más amplia de marcas y modelos disponibles para los consumidores.

¿Qué marcas lideran el mercado de vehículos eléctricos?

En el segmento de vehículos 100% eléctricos, Tesla mantuvo una posición dominante durante agosto de 2026. La marca concentró el 45% de las matrículas registradas durante el mes. BYD ocupó el segundo lugar, con una participación de 16,4%, seguida por MG, con 8,4%; Chery, con 5,4%, y Geely, con 4,3%. En conjunto, estas cinco marcas representaron el 79,6% de todas las matrículas de vehículos eléctricos registradas en Colombia durante agosto.

Bogotá, Medellín y Cali concentran la mayor cantidad de matrículas de vehículos eléctricos e híbridos en lo corrido de 2026. FOTO GETTY.

La distribución también se mantiene concentrada cuando se revisa el acumulado entre enero y agosto de 2026. Tesla encabeza el mercado con 41,6%, seguida por BYD, con 21,6%; Chery, con 5,6%; MG, con 4,8%, y Chevrolet, con 3,9%. Las cinco marcas suman el 77,6% de las matrículas eléctricas acumuladas durante los primeros ocho meses del año.

¿Qué marcas venden más vehículos híbridos en Colombia?

El escenario es diferente en el mercado híbrido, donde el liderazgo está más repartido entre fabricantes tradicionales. En agosto, Toyota registró la mayor participación, con 17% de las matrículas. Suzuki ocupó el segundo lugar con 12,5%, seguida por Kia, con 11%; Renault, con 8,9%, y Mazda, con 7,8%. Estas cinco marcas concentraron el 57,2% de los vehículos híbridos matriculados durante el octavo mes de 2026. En el acumulado de enero a agosto, Toyota también lideró con 16,1% del mercado. Suzuki alcanzó 15,7%, Kia obtuvo 12,5%, Mazda llegó a 9,4% y Renault registró 8,1%. Consulte: ¿Tiene carro eléctrico? Startup Ergenia abrirá 10 nuevas estaciones de carga en Medellín En conjunto, estas cinco marcas acumularon el 61,8% de la participación del mercado híbrido en lo corrido del año.

Estas son las ciudades donde más se venden vehículos híbridos y eléctricos

Bogotá., Medellín, en el Valle de Aburrá, y Cali son las áreas metropolitanas que concentran la mayor cantidad de matrículas de vehículos eléctricos e híbridos, tanto en agosto como en el acumulado de 2026. Entre enero y agosto, Bogotá registró 44.227 unidades entre las dos tecnologías: 17.743 vehículos eléctricos y 26.484 híbridos. Medellín y el Valle de Aburrá ocuparon el segundo lugar, con 19.633 unidades, de las cuales 8.908 correspondieron a vehículos eléctricos y 10.725 a híbridos. Le puede gustar: El icónico Renault 4 regresa a Colombia, ahora eléctrico: así es su nueva versión Cali se ubicó tercera, con 8.678 unidades: 2.708 eléctricas y 5.970 híbridas. El listado acumulado también incluye a Cúcuta, con 3.049 unidades, distribuidas entre 253 eléctricos y 2.796 híbridos; Barranquilla, con 2.289, de las cuales 352 fueron eléctricas y 1.937 híbridas; Funza, con 1.989, entre 294 eléctricos y 1.695 híbridos; Bucaramanga, con 1.896, de las cuales 456 fueron eléctricas y 1.440 híbridas; y Villavicencio, con 1.368 unidades, entre 276 eléctricas y 1.092 híbridas.

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