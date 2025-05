A propósito del caso Frisby, estas son las reconocidas marcas colombianas que tienen presencia en España

Entre las compañías más destacadas en el país están Crepes & Waffles, el Grupo Trinity o Juan Valdez Procafecol. Totto es una de las empresas que tiene presencia en España, pero no cuenta con puntos de venta, sino que está disponible en grandes superficies, como El Corte Inglés, una de las cadenas de supermercados más populares del reino ibérico.

En el caso del negocio de dulces, adquirió a la compañía Fiesta. Y Clarel fue comprada por Trinity.

Esta cifra no incluye a Frisby o Pollo, Pizza, Carne, PPC. En el caso de estas compañías, sociedades españolas se apropiaron de la identidad de marca y la registraron en la Unión Europea.

Frisby ya contrató a Juliana Echeverri Molina, de la firma My Brand Legal Solutions, para atender el caso. Por otra parte, la abogada de PPC, Ángela Calderón, aseguró que la compañía aún no ha decidido si iniciar acciones legales, pero en las próximas horas se van a reunir para determinar qué medidas tomar sobre esta usurpación de marca.



