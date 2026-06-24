Críticas a la ANH por presentar como “estables” unas reservas de gas que alcanzan para menos de seis años

A la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le llueven críticas de gran parte del sector minero-energético por la manera en que realizaron la presentación de las más recientes cifras de reservas de hidrocarburos
Mientras la entidad aseguró que “Colombia mantiene estables sus reservas de petróleo y gas y fortalece su seguridad energética”, expertos y gremios cuestionaron esa interpretación y advirtieron que el país sigue perdiendo capacidad de autosuficiencia, especialmente en gas natural.
De acuerdo con el informe oficial, con corte al 31 de diciembre de 2025, las reservas probadas de petróleo alcanzaron 2.020 millones de barriles, una disminución de 1% frente a los 2.035 millones reportados en 2024. En el caso del gas natural, la caída fue mucho más pronunciada: las reservas pasaron de 2.064 a 1.717 gigapies cúbicos, una reducción de 17%.
En términos prácticos, el país cuenta actualmente con reservas probadas de petróleo para 7,4 años y de gas para apenas 5,9 años, lo que significa que, bajo las condiciones actuales de producción, alcanzarían aproximadamente hasta finales de 2033 y mediados de 2032, respectivamente.
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