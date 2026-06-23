La crisis de la vivienda VIS golpea toda la cadena de construcción: iniciaciones y ventas completan 37 meses en rojo

La desaceleración de la vivienda de interés social (VIS) en Colombia dejó de ser un problema que solo está ligado con la caída de las ventas. Pues en estos momentos las señales de alerta provienen de toda la cadena productiva del sector constructor, que enfrenta una combinación de mayores costos, menor acceso a subsidios y una demanda debilitada que ya está frenando la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Las cifras más recientes de Coordenada Urbana muestran que a mayo de 2026 las iniciaciones de vivienda VIS cayeron 20,7%, los lanzamientos disminuyeron 16,7% y las ventas retrocedieron 4,5%.
Para Diego Montañez-Herrera, economista y analista del sector, el comportamiento simultáneo de estos tres indicadores revela un problema más profundo que una simple reducción en la demanda.