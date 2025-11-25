Más de 5.000 despidos en Telefónica: así será el plan laboral que impacta al gigante español

Telefónica, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones de Europa, anunció un nuevo plan de regulación de empleo (ERE) que podría impactar a más de 5.000 trabajadores en España, según confirmó la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores​ (UGT).

De acuerdo con el sindicato, la afectación total sería de 5.040 empleados distribuidos así: 3.649 en Telefónica de España (41,04% de la plantilla); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34%) y 267 en Telefónica Soluciones (23,89%).

UGT añadió que la compañía también prevé anunciar al menos 279 despidos adicionales en Movistar+, lo que equivaldría al 32,45% de su fuerza laboral en esta filial.

Le puede interesar: Fundación Telefónica Movistar potencia futuro a través de la transformación digital