Créditos para comprar carro rompen récord en Colombia: bancos desembolsaron $1,19 billones en enero

Este año comenzó con un fuerte impulso para el sector automotor colombiano. Según un análisis del área de Investigaciones Económicas de Fenalco Antioquia, con base en datos de la Superintendencia Financiera, en enero se desembolsaron $1,19 billones en créditos para vehículos a nivel nacional, distribuidos en 15.316 operaciones. La tasa promedio se ubicó en 18,37% efectivo anual (E.A.), reflejando un entorno financiero que permitió dinamizar la compra de carros en el país. Puede leer: Colombia es el tercer país que más vende carros eléctricos en Latinoamérica El crecimiento es significativo frente a enero de 2025, cuando los créditos alcanzaron alrededor de $811.000 millones en 11.383 operaciones. La comparación con enero de 2024 es aún más contundente, lo que evidencia, según Fenalco, una recuperación sostenida de la confianza del consumidor y una mayor capacidad de financiamiento. Este comportamiento marca un hito para el arranque de año, periodo que tradicionalmente presenta una desaceleración en las ventas del sector.

Antioquia y Colombia registran el mejor enero en venta de vehículos

El impulso crediticio tuvo un efecto directo en las matrículas de vehículos nuevos. Enero de 2026 se convirtió en el mejor inicio de año en la historia reciente para el sector automotor. En Antioquia se registraron 3.829 vehículos nuevos, cifra que supera ampliamente su promedio histórico de 2.800 unidades. El departamento rompió la tendencia habitual de contracción de comienzos de año y acompañó el dinamismo nacional. A nivel país, se matricularon 19.969 vehículos, superando el promedio de 13.000 unidades observado durante los tres años anteriores. Más noticias: En 2025, se vendieron 19.724 vehículos eléctricos nuevos: BYD, Kia y Chery lideran el negocio El resultado confirma una recuperación del mercado automotor y una mayor disposición de los hogares para asumir compromisos financieros de largo plazo.

Renault, Kia y Chevrolet lideran el mercado en Antioquia

En el departamento, Renault se consolidó como la marca líder, con un crecimiento de 25,5% en ventas. Dentro de su portafolio, el modelo Logan destacó con un impresionante aumento de 369,7%. Le siguieron Kia y Chevrolet, que también mantuvieron una participación relevante en el mercado regional. En el segmento de motocicletas en Antioquia, Yamaha conservó el primer lugar. Su modelo NMAX registró un crecimiento de 36,8%, mientras que Honda sorprendió con un incremento de 107,4% en ventas.

Kia y las motocicletas impulsan el crecimiento nacional

En el ámbito nacional, Kia lideró el mercado de vehículos con un crecimiento de 56,8%, consolidando su posición como una de las marcas más dinámicas del país. En motocicletas, el crecimiento fue jalonado principalmente por Bajaj y Honda, marcas que contribuyeron de manera decisiva al desempeño positivo del sector. El balance de enero confirma que 2026 inició con un renovado dinamismo en el mercado automotor, respaldado por un mayor acceso al crédito y una mejora en la confianza del consumidor, factores que podrían marcar la tendencia del sector durante el resto del año.



