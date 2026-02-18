Créditos para comprar carro rompen récord en Colombia: bancos desembolsaron $1,19 billones en enero

Este año comenzó con un fuerte impulso para el sector automotor colombiano. Según un análisis del área de Investigaciones Económicas de Fenalco Antioquia, con base en datos de la Superintendencia Financiera, en enero se desembolsaron $1,19 billones en créditos para vehículos a nivel nacional, distribuidos en 15.316 operaciones.
La tasa promedio se ubicó en 18,37% efectivo anual (E.A.), reflejando un entorno financiero que permitió dinamizar la compra de carros en el país.
El crecimiento es significativo frente a enero de 2025, cuando los créditos alcanzaron alrededor de $811.000 millones en 11.383 operaciones. La comparación con enero de 2024 es aún más contundente, lo que evidencia, según Fenalco, una recuperación sostenida de la confianza del consumidor y una mayor capacidad de financiamiento.
Este comportamiento marca un hito para el arranque de año, periodo que tradicionalmente presenta una desaceleración en las ventas del sector.