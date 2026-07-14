EE. UU. sigue siendo el mejor cliente de Colombia: exportaciones alcanzaron US$6.907 millones

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Colombia durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo, las exportaciones colombianas hacia ese mercado alcanzaron US$6.907,1 millones, lo que representó un crecimiento de 13,3% frente a los US$6.097,6 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Así lo reveló un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), elaborado con base en las cifras publicadas por el Dane. Puede leer: ¿Qué le puede vender Colombia a Venezuela para la reconstrucción tras terremotos? Analdex calcula US$2.842 millones Con este desempeño, Estados Unidos concentró el 29,3% de las exportaciones totales de Colombia, que entre enero y mayo sumaron US$23.587,6 millones, un incremento de 15,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Los productos no minero-energéticos siguen liderando la oferta exportadora

Aunque las exportaciones del sector minero-energético registraron el mayor crecimiento porcentual, la canasta exportadora hacia Estados Unidos continúa siendo liderada por los bienes no minero-energéticos. Las ventas de productos minero-energéticos pasaron de US$1.994,6 millones a US$2.445 millones, lo que representó un aumento de 23%. Por su parte, las exportaciones no minero-energéticas crecieron 9%, al pasar de US$4.103 millones a US$4.462,1 millones. Este segmento representó el 65% del total exportado hacia el mercado estadounidense, consolidándose como el principal componente de la oferta colombiana. Vea aquí: India impone arancel al coque colombiano por cinco años y Fenalcarbón culpa al Gobierno Petro por negligencia María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, destacó que Estados Unidos continúa siendo el mercado que demanda la mayor proporción de productos con valor agregado provenientes de Colombia. ”Estados Unidos no solo sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas: es el mercado que compra la canasta de mayor valor agregado. El 65% de lo que Colombia le vende a Estados Unidos es no minero-energético, una canasta en la que solo el agro, representado principalmente por flores, café, frutas y alimentos, tuvo ventas por US$2.408 millones, más de la mitad. Son bienes que generan empleo formal y encadenamientos productivos en las regiones. Ningún otro socio comercial se acerca a esa proporción”, afirmó. Le interesa: Las ‘dos caras’ de la caída del 8,42% del dólar en el primer semestre del año

El agro registró una caída por menores precios del café y el cacao

Dentro de las exportaciones no minero-energéticas, el sector agropecuario alcanzó ventas por US$2.407,9 millones, lo que representó una disminución de 5% frente al mismo periodo de 2025. De acuerdo con AmCham Colombia, esta reducción no obedece a una menor demanda por parte de Estados Unidos, sino principalmente a la corrección de los precios internacionales del café y del cacao, así como a los efectos de las condiciones climáticas sobre la cosecha cafetera. Los mayores descensos se registraron en las exportaciones de: Azúcares y confites: -22%.Café, té y especias: -11,1%.Alimentos y bebidas: -4,1%. En contraste, las exportaciones de pescado mostraron un comportamiento positivo al crecer 23%, hasta alcanzar US$59,9 millones.

AmCham destaca oportunidades para ampliar las exportaciones con valor agregado