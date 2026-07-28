Corte cambia importante requisito para recibir subsidio en cajas de compensación, ¿de qué se trata?

La Corte Constitucional eliminó una de las restricciones que impedía a miles de trabajadores acceder al subsidio monetario que entregan las cajas de compensación familiar. Mediante la Sentencia C-062 de 2026, el alto tribunal declaró inconstitucional el requisito que establecía un límite salarial más bajo para quienes solicitaban la cuota monetaria por su cónyuge o compañero permanente dedicado al cuidado de una persona con discapacidad. La decisión de la Corte Constitucional se produjo tras estudiar una demanda de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano contra el artículo de la Ley 21 de 1982 que establecía un trato diferenciado para acceder al subsidio familiar. El demandante argumentó que exigir un límite de ingresos de solo dos salarios mínimos cuando el beneficiario era el cónyuge o compañero permanente cuidador de una persona con discapacidad desconocía el derecho a la igualdad y generaba una discriminación injustificada frente a quienes solicitaban la cuota monetaria por hijos, padres o hermanos, para quienes el tope era de cuatro salarios mínimos. Con esta decisión, la Corte consideró que la norma imponía un trato desigual frente a otros beneficiarios del subsidio familiar y perpetuaba estereotipos de género, ya que las labores de cuidado no remuneradas recaen, en su mayoría, sobre las mujeres. Le puede interesar: Así queda el pago por hora si trabaja un domingo en Colombia: recargo subió al 90%

¿Qué cambió con la decisión de la Corte Constitucional?

Antes del fallo, un trabajador podía devengar hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para recibir el subsidio por hijos, padres o hermanos que cumplieran los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, cuando el beneficiario era el cónyuge o compañero permanente encargado del cuidado de una persona con discapacidad, el límite de ingresos se reducía a dos salarios mínimos, una diferencia que la Corte calificó como desproporcionada e injustificada. Con la Sentencia C-062 de 2026, esa restricción desaparece y el tope salarial queda unificado, permitiendo que este grupo de trabajadores acceda al subsidio bajo las mismas condiciones aplicables a los demás beneficiarios. El tribunal concluyó que mantener un requisito diferente carecía de justificación constitucional y terminaba afectando el principio de igualdad, además de reforzar roles tradicionales de género en las tareas de cuidado. Lea más: Fallo de la Corte Constitucional ordena reparar a joven herida en balacera policial en Medellín

Requisitos para acceder al subsidio familiar en 2026

Tras la decisión de la Corte Constitucional, los trabajadores afiliados a una caja de compensación deberán cumplir las siguientes condiciones para acceder a la cuota monetaria: - Estar afiliado como trabajador dependiente a una caja de compensación familiar. - Trabajar como mínimo 96 horas al mes. - Devengar un ingreso mensual igual o inferior a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $7.003.620 en 2026. - Si ambos integrantes de la pareja trabajan, la suma de sus ingresos no podrá superar los seis salarios mínimos, es decir, $10.505.430 durante 2026. - Tener personas a cargo que cumplan los requisitos establecidos por la ley, entre ellas hijos menores de edad, hermanos huérfanos, padres mayores de 60 años sin pensión o el cónyuge o compañero permanente que cuide a una persona con discapacidad. Conozca también: Este jueves 16 de julio se termina el plazo para solicitar el traslado pensional: aquí los detalles

¿Quiénes podrán beneficiarse del fallo?

La decisión favorece especialmente a los trabajadores que anteriormente no podían registrar como beneficiario a su cónyuge o compañero permanente porque sus ingresos superaban los dos salarios mínimos, aunque se mantenían por debajo del límite general de cuatro salarios mínimos. En adelante, estas personas podrán solicitar el reconocimiento de la cuota monetaria siempre que cumplan con los demás requisitos exigidos por la caja de compensación familiar a la que estén afiliadas. Para ello deberán presentar la documentación que acredite la condición del beneficiario, como registros civiles, certificados médicos o declaraciones que demuestren la labor permanente de cuidado, según los procedimientos establecidos por cada caja de compensación. La decisión de la Corte busca garantizar un acceso más equitativo al subsidio familiar y eliminar una diferencia de trato que, según el alto tribunal, no tenía una justificación objetiva y terminaba afectando a los hogares donde uno de sus integrantes dedica su tiempo al cuidado de personas con discapacidad. Bloque de preguntas y respuestas: