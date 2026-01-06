Corficolombiana compra el 51% de Sencia, concesionaria del proyecto de renovación del Estadio El Campín

Corficolombiana suscribió un acuerdo para la adquisición del 51% de las acciones de Sencia SAS, sociedad concesionaria de la Asociación Público-Privada para la renovación, construcción, operación y mantenimiento del complejo deportivo del Estadio “El Campín”, uno de los proyectos urbanos y de infraestructura de entretenimiento más relevantes del país.
La concesión tiene un plazo estimado de 29 años, una inversión aproximada de $2,4 billones, y un periodo de construcción cercano a 5 años.
