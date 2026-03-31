¿Qué pasó con Converse? La marca que dominó en Colombia hoy vive su peor caída en 15 años

Durante años, las zapatillas de Converse fueron un símbolo de identidad juvenil en Colombia. En colegios y hasta universidades, las clásicas Chuck Taylor dominaron el mercado como un referente de estilo casual. Hoy, esa imagen contrasta con una realidad compleja: la marca atraviesa una de las peores caídas de su historia reciente. Más de un año después de que Elliott Hill asumiera el liderazgo de Nike con la misión de recuperar el crecimiento, Converse sigue perdiendo terreno. Las proyecciones apuntan a que sus ventas podrían cerrar en niveles no vistos en los últimos 15 años, con una caída cercana al 26 % en el más reciente trimestre. Le puede interesar: ¿Compraría estos tenis nuevos que parecen viejos y que valen hasta 6 millones de pesos?

Una marca que dejó de conectar

El declive no es solo financiero. Analistas coinciden en que Converse ha perdido relevancia frente a nuevas tendencias y competidores más dinámicos. Su fuerte dependencia de un solo producto —las Chuck Taylor— terminó jugando en su contra en un mercado que exige innovación constante. Aunque la marca intentó modernizar su producto con versiones como la Chuck II, incorporando tecnología de Nike, la apuesta no logró consolidarse comercialmente. “Converse ha perdido terreno porque no ha innovado lo suficiente”, advierten expertos del sector, señalando que el consumidor actual busca propuestas más versátiles, cómodas y alineadas con nuevas tendencias digitales y de estilo de vida.

Menor peso dentro de Nike

Hoy, Converse representa menos del 3% de los ingresos totales de Nike, una cifra marginal frente al tamaño del grupo. Mientras otras líneas muestran señales de recuperación, la marca sigue rezagada y presiona los resultados generales. Como respuesta, la compañía ha recortado inversión en marketing, reducido personal y reorganizado la operación de la marca, en un intento por frenar su deterioro. Lea más: Nike lidera el mercado global de tenis: aquí las marcas más vendidas

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