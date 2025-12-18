x

Pagos de contratistas públicos de diciembre se extenderían hasta enero, según correo filtrado que enojó a MinHacienda

La filtración de un correo interno del Ministerio de Hacienda, conocido este 18 de diciembre, encendió la polémica por el pago a los contratistas del Estado, pues algunos pagos se desembolsarán mes vencido. Aquí los detalles.

  • Germán Ávila, ministro de Hacienda. FOTO COLPRENSA.
    Germán Ávila, ministro de Hacienda. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
18 de diciembre de 2025
bookmark

En la mañana de este 18 de diciembre se filtró un correo interno que del Ministerio de Hacienda a sus empleados. En el documento se habla que los pagos correspondientes a las cuentas de cobro de los contratistas del mes de noviembre se realizarán con cargo al presupuesto de diciembre, mientras que las obligaciones de diciembre serán canceladas en enero.

En un documento compartido por Blu Radio, con fecha del 16 de diciembre, se lee: “Las prestaciones de servicios (...) que queden pendientes de la vigencia 2025, se pagarán en enero, una vez se realice por parte de su entidad, las gestiones correspondientes en el sistema de información Financiera SIIF Nación”.

Entérese: “La paz total ha sido un fiasco”, Consejo Gremial al revelar que los casos de terrorismo se dispararon a 1.112 en Colombia

MinHacienda se difiende y tilda la información de “imprecisa”

Sobre la polémica, el Ministerio se defendió aseguran que la información difundida en medios de comunicación era malinterpretada e imprecisa.

Y añadió: “Todo se reduce a que los pagos a contratistas se girarán mes vencido, como ocurre en la mayoría de los casos previo al paso de las cuentas de cobro”.

En la respuesta que compartió en redes sociales, la cartera dejó ver su enojo: “Algunas informaciones publicadas denotan ligereza, generalización y afán por afectar la imagen del gobierno”.

Lea también: Colombia, el cuarto país con más migración a naciones de la Ocde, ¿cuáles fueron los destinos más comunes?

