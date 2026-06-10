Presidenta del Consejo Gremial pide declarar en desacato a Petro por insistir en fraude electoral

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, cuestionó duramente los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre los resultados de la primera vuelta electoral y aseguró que sus declaraciones representan un riesgo para la institucionalidad democrática del país.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Gutiérrez calificó la situación como “inaceptable” y sostuvo que no se trata de una diferencia ideológica o de un debate político ordinario, sino de que el jefe de Estado esté poniendo en duda un proceso electoral que, según recordó, fue reconocido por las autoridades competentes y acompañado por organismos internacionales.