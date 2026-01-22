SIC pone la lupa a alojamientos por cancelaciones de reservas para ver a Bad Bunny: multas de hasta $3.500 millones

Las denuncias sobre cancelaciones de reservas de alojamiento en Medellín previas al concierto del reguetonero Bad Bunny han llegado a tal punto que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los prestadores de servicios turísticos en Medellín. La entidad de vigilancia les recordó que irrespetar las condiciones de reservas puede derivar en millonarias multas.
La cuestión es que algunos prestadores, especialmente de alojamiento, habrían cancelado reservas previamente pactadas con el objetivo de ofrecerlas nuevamente en el mercado a precios más elevados, aprovechando el incremento de la demanda. La situación se presenta en el marco de la alta afluencia de turistas esperada por la triple fecha de conciertos de Bad Bunny en la capital antioqueña este fin de semana.
Lea aquí: Bad Bunny en Medellín: esta sería la setlist para sus conciertos en el Atanasio