La millonada que movió el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce en moda, música, deportes y redes sociales

Este martes 26 de agosto de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso en una publicación conjunta en Instagram. La noticia no solo generó titulares, también rompió récords digitales, más de 28 millones de “me gusta” en menos de 24 horas y más de 33 millones hasta el jueves por la mañana, según Meta. La publicación fue compartida más de 1 millón de veces, convirtiéndose en una de las más virales en la historia de la red social. El fenómeno arrastró seguidores, por ejemplo, en 24 horas, Swift sumó 1,2 millones y Kelce 770.000 nuevos fans, de acuerdo con Social Blade. Lea más: Del ‘Love Story’ al compromiso real: el anillo artesanal de Taylor Swift que revive la elegancia victoriana

Ventas de camisetas y moda: el efecto Swift-Kelce

El compromiso se tradujo de inmediato en dinero y se convirtió en un movimiento económico para la moda, la música, las apuestas deportivas y la joyería. Según Fanatics, las camisetas de los Kansas City Chiefs con el número 87 de Kelce registraron un incremento del 200% en ventas, el día posterior al anuncio. Fue el mejor día de ventas desde el Super Bowl LIX. Pero no solo el fútbol se benefició. El vestido de Ralph Lauren con rayas azules que lució Swift en las fotos del compromiso, valorado en US$398, se agotó en apenas 20 minutos, reportó Teen Vogue. En la página de la marca, todas las tallas —de la XXS a la XXL— aparecieron con la leyenda “agotado”.

A su look lo completaron un reloj Cartier Santos Demoiselle de US$63.855, sandalias Louis Vuitton de US$930 y un anillo valorado en hasta US$1 millón, según joyeros consultados por medios especializados.

La música también ganó, Swift rompió récords en Spotify

Tras el anuncio, la música de Taylor Swift volvió a dominar Spotify. La canción “So High School” —incluida en The Tortured Poets Department y usada en su publicación de compromiso— aumentó en 400% sus reproducciones, trepando al puesto 68 del ranking global. Swift regresó además al número 1 de la lista diaria de artistas, mientras canciones como Fortnight, Lover y Style reaparecieron en el top. Una demostración de que su catálogo musical sigue siendo su mayor fuente de riqueza. Forbes estima que Swift tiene un patrimonio de US$1.600 millones, con base en sus giras y derechos musicales. Conozca más: ¿Quién es Travis Kelce, el jugador de la NFL que conquistó a Taylor Swift?

Efecto en Wall Street y alianzas comerciales

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce tuvo un eco inmediato en la economía real. La empresa American Eagle Outfitters, que mantiene una alianza comercial con Kelce, vio un repunte en sus acciones del 6,1% en la Bolsa de Nueva York, el día en que anunció una nueva colección junto al jugador de los Chiefs. Bloomberg destacó que este salto fue el más alto en semanas y lo atribuyó en gran medida al “efecto cultural” generado por la pareja. El fenómeno también arrastró al sector del lujo. Marcas como Versace, Alberta Ferretti y Christian Louboutin experimentaron aumentos de tráfico digital en sus portales tras aparecer en el vestuario de Swift en los últimos meses, y el compromiso reactivó esas búsquedas.

Según Lyst Index, las menciones de “Cartier engagement ring” crecieron un 89% en Google en las primeras 12 horas después de conocerse el valor del anillo de compromiso, estimado en hasta US$1 millón. La NFL tampoco se quedó atrás. Las transmisiones digitales del canal de YouTube del equipo Kansas City Chiefs sumaron 2,5 millones de visualizaciones adicionales en el lapso de 48 horas, lo que refuerza la tesis de que la relación Swift-Kelce se convirtió en un activo comercial para la liga.

El compromiso no solo generó consumo, también apuestas. En plataformas como Kalshi y Polymarket, usuarios ya invierten miles de dólares prediciendo la fecha de la boda o si Swift encabezará el show del Super Bowl 2026. En las primeras horas, se movieron US$80.000 en apuestas relacionadas. Mientras tanto, marcas como Starbucks, Krispy Kreme y Buffalo Wild Wings lanzaron campañas y descuentos ligados al anuncio. Incluso el Partido Demócrata de Pensilvania aprovechó la ocasión para recaudar fondos simbólicos de US$13, el número de la suerte de Swift. Puede leer más: La reacción del presidente Trump al compromiso de la cantante Taylor Swift y Travis Kelce Además, las acciones de Signet Jewelers, una de las pocas joyerías que cotizan en Wall Street, se dispararon inmediatamente después del anuncio. Subieron más de un 3% en las operaciones diarias.

La pareja multimillonaria del momento

Taylor Swift y Travis Kelce no solo dominan titulares, también concentran una fortuna difícil de igualar. Según cálculos de Celebrity Net Worth, la cantante acumula alrededor de US$1.500 millones, gracias al impacto global de su gira Eras Tour, considerada la más taquillera de la historia, con más de US$1.400 millones recaudados en boletería y merchandising. A ello se suman regalías musicales y su creciente portafolio inmobiliario en Nueva York, Rhode Island, Nashville y Los Ángeles. Kelce, por su parte, suma cerca de US$90 millones, una cifra impulsada por su contrato con los Kansas City Chiefs (cuatro años por US$57 millones), sus patrocinios con Nike, Pfizer, Experian y Bud Light, además del éxito de su pódcast New Heights, que encabeza descargas semanales en Spotify en la categoría deportes en Estados Unidos.