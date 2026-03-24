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Buscan emprendimientos colombianos para competir en Silicon Valley con apoyo de IA: premios de hasta US$25.000

El programa Red Bull Basement 2026 busca estudiantes y emprendedores con ideas innovadoras. El ganador nacional viajará a Silicon Valley para competir por USD 100.000 en financiación.

  • La iniciativa seleccionará al equipo colombiano que representará al país en la final mundial en Silicon Valley. FOTO: CORTESÍA RED BULL
    La iniciativa seleccionará al equipo colombiano que representará al país en la final mundial en Silicon Valley. FOTO: CORTESÍA RED BULL
  • Más de 40 países participarán en la competencia global de emprendimiento tecnológico. FOTO: CORTESÍA RED BULL
    Más de 40 países participarán en la competencia global de emprendimiento tecnológico. FOTO: CORTESÍA RED BULL
  • Los finalistas deberán presentar su proyecto ante jurados e inversionistas en Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA RED BULL
    Los finalistas deberán presentar su proyecto ante jurados e inversionistas en Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA RED BULL
Redacción El Colombiano
hace 5 horas
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En un contexto donde la innovación y la inteligencia artificial están redefiniendo el emprendimiento, Colombia abrió la convocatoria para participar en Red Bull Basement 2026, un programa global que busca identificar y potenciar ideas con potencial de convertirse en negocios.

La iniciativa está dirigida a estudiantes y emprendedores en etapa inicial, quienes podrán postularse hasta el 30 de marzo de 2026. El equipo ganador a nivel nacional representará al país en la final mundial que se realizará en Silicon Valley, Estados Unidos, donde competirá con propuestas de más de 40 países.

El programa, que opera bajo un modelo de incubación, ofrece acceso a mentorías y herramientas tecnológicas para desarrollar proyectos desde su fase conceptual hasta prototipos funcionales. Entre los recursos disponibles se incluyen soluciones basadas en inteligencia artificial, así como plataformas de desarrollo y créditos en la nube.

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Un premio de US$100.000 y acceso a inversionistas

Más de 40 países participarán en la competencia global de emprendimiento tecnológico. FOTO: CORTESÍA RED BULL
Más de 40 países participarán en la competencia global de emprendimiento tecnológico. FOTO: CORTESÍA RED BULL

En la fase final, los equipos seleccionados presentarán sus proyectos ante un jurado compuesto por inversionistas, líderes de la industria y expertos tecnológicos.

El equipo ganador global recibirá una financiación de US$100.000 sin cesión de participación, además de créditos tecnológicos y acompañamiento especializado.

¿Cómo inscribirse?

El proceso contempla varias etapas. En la primera, los participantes deberán registrar su idea a través de la plataforma oficial (dele clic a este enlace).

Posteriormente, los mejores proyectos avanzarán a una fase de selección en la que deberán presentar un video, y ocho equipos llegarán a la final nacional en Colombia, prevista para el 18 de abril en Bogotá.

Allí, los finalistas deberán presentar un pitch de dos minutos ante un jurado local, que definirá al representante colombiano.

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De la idea al producto

Los finalistas deberán presentar su proyecto ante jurados e inversionistas en Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA RED BULL
Los finalistas deberán presentar su proyecto ante jurados e inversionistas en Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA RED BULL

Los equipos seleccionados avanzarán a una fase de desarrollo en la que transformarán sus propuestas en un Producto Mínimo Viable (MVP). Para ello, contarán con acceso a mentorías, herramientas de inteligencia artificial y recursos tecnológicos que facilitan la construcción de prototipos, incluso para quienes no tienen formación técnica.

La etapa final se llevará a cabo entre el 1° y el 3 de junio de 2026 en Silicon Valley, considerado el principal hub tecnológico del mundo. Allí, los participantes no solo competirán por el premio global, sino que también tendrán acceso a espacios de formación, retroalimentación de expertos y oportunidades de conexión con inversionistas.

El programa se realiza en alianza con Microsoft, AMD y Red Bull Ventures, y hace parte de una estrategia global para impulsar nuevas generaciones de emprendedores en un entorno cada vez más competitivo y marcado por la transformación digital.

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