Buscan emprendimientos colombianos para competir en Silicon Valley con apoyo de IA: premios de hasta US$25.000

En un contexto donde la innovación y la inteligencia artificial están redefiniendo el emprendimiento, Colombia abrió la convocatoria para participar en Red Bull Basement 2026, un programa global que busca identificar y potenciar ideas con potencial de convertirse en negocios. La iniciativa está dirigida a estudiantes y emprendedores en etapa inicial, quienes podrán postularse hasta el 30 de marzo de 2026. El equipo ganador a nivel nacional representará al país en la final mundial que se realizará en Silicon Valley, Estados Unidos, donde competirá con propuestas de más de 40 países. El programa, que opera bajo un modelo de incubación, ofrece acceso a mentorías y herramientas tecnológicas para desarrollar proyectos desde su fase conceptual hasta prototipos funcionales. Entre los recursos disponibles se incluyen soluciones basadas en inteligencia artificial, así como plataformas de desarrollo y créditos en la nube. Le puede interesar: Con más de 18.000 puntos y 72.000 empleos generados: así crece el negocio de las franquicias en Colombia

Un premio de US$100.000 y acceso a inversionistas

Más de 40 países participarán en la competencia global de emprendimiento tecnológico. FOTO: CORTESÍA RED BULL

En la fase final, los equipos seleccionados presentarán sus proyectos ante un jurado compuesto por inversionistas, líderes de la industria y expertos tecnológicos. El equipo ganador global recibirá una financiación de US$100.000 sin cesión de participación, además de créditos tecnológicos y acompañamiento especializado.

¿Cómo inscribirse?

El proceso contempla varias etapas. En la primera, los participantes deberán registrar su idea a través de la plataforma oficial (dele clic a este enlace). Posteriormente, los mejores proyectos avanzarán a una fase de selección en la que deberán presentar un video, y ocho equipos llegarán a la final nacional en Colombia, prevista para el 18 de abril en Bogotá. Allí, los finalistas deberán presentar un pitch de dos minutos ante un jurado local, que definirá al representante colombiano. Lea más: Viralidad en TikTok impulsó a estos emprendimientos paisas

De la idea al producto

Los finalistas deberán presentar su proyecto ante jurados e inversionistas en Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA RED BULL