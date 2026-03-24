Buscan emprendimientos colombianos para competir en Silicon Valley con apoyo de IA: premios de hasta US$25.000

En un contexto donde la innovación y la inteligencia artificial están redefiniendo el emprendimiento, Colombia abrió la convocatoria para participar en Red Bull Basement 2026, un programa global que busca identificar y potenciar ideas con potencial de convertirse en negocios.
La iniciativa está dirigida a estudiantes y emprendedores en etapa inicial, quienes podrán postularse hasta el 30 de marzo de 2026. El equipo ganador a nivel nacional representará al país en la final mundial que se realizará en Silicon Valley, Estados Unidos, donde competirá con propuestas de más de 40 países.
El programa, que opera bajo un modelo de incubación, ofrece acceso a mentorías y herramientas tecnológicas para desarrollar proyectos desde su fase conceptual hasta prototipos funcionales. Entre los recursos disponibles se incluyen soluciones basadas en inteligencia artificial, así como plataformas de desarrollo y créditos en la nube.
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