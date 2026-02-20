Comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en 2025 y marcó récord histórico

El comercio electrónico en Colombia cerró 2025 con su nivel más alto desde 2019: 684,6 millones de transacciones y ventas por $145,4 billones, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).
En comparación con 2024, el número de operaciones aumentó 19,9%, al pasar de 570,9 millones a 684,6 millones de compras en línea. En valor, las ventas crecieron 11,1% frente a los $130,9 billones reportados el año anterior.
