x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en 2025 y marcó récord histórico

En 2025 alcanzó 684,6 millones de transacciones y ventas por $145,4 billones, un crecimiento de 11,1% frente a 2024, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

  • Las compras en línea siguen creciendo en Colombia, aunque con un ticket promedio más bajo que en años anteriores. FOTO: GETTY
    Las compras en línea siguen creciendo en Colombia, aunque con un ticket promedio más bajo que en años anteriores. FOTO: GETTY
  • El comercio electrónico ya es un canal estructural para la economía colombiana. FOTO: CORTESÍA CCCE
    El comercio electrónico ya es un canal estructural para la economía colombiana. FOTO: CORTESÍA CCCE
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 26 minutos
bookmark

El comercio electrónico en Colombia cerró 2025 con su nivel más alto desde 2019: 684,6 millones de transacciones y ventas por $145,4 billones, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

En comparación con 2024, el número de operaciones aumentó 19,9%, al pasar de 570,9 millones a 684,6 millones de compras en línea. En valor, las ventas crecieron 11,1% frente a los $130,9 billones reportados el año anterior.

Le puede interesar: Esto es lo que movieron las subastas digitales el año pasado en Colombia

Un mercado que se cuadruplicó desde 2019

El comercio electrónico ya es un canal estructural para la economía colombiana. FOTO: CORTESÍA CCCE
El comercio electrónico ya es un canal estructural para la economía colombiana. FOTO: CORTESÍA CCCE

El salto del comercio electrónico en Colombia es aún más evidente si se observa la evolución de los últimos años. En 2019, el sector registraba ventas por $35,8 billones.

Seis años después, el mercado se ha multiplicado por más de cuatro hasta alcanzar los $145,4 billones.

Para María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE, el país atraviesa una etapa de madurez digital. “Más que crecimientos coyunturales, vemos una adopción estructural del canal digital, con consumidores que compran con mayor frecuencia y empresas que amplían su oferta de productos y servicios en línea”, afirmó.

La directiva agregó que el reto ahora está en cerrar brechas de conectividad, inclusión digital y confianza, con el fin de fortalecer el ecosistema y sostener el crecimiento a mediano y largo plazo.

Lea más: Así será el primer edificio para comercio electrónico en Medellín, con inversión superior a US$5,2 millones

El cuarto trimestre impulsó las ventas online

Entre octubre y diciembre de 2025, el comercio electrónico mantuvo su dinamismo. El volumen de transacciones creció 18,2% frente al mismo periodo de 2024 y 4,3% frente al trimestre inmediatamente anterior.

En términos de valor, las ventas sumaron $39,7 billones, con un incremento interanual de 11,8% y un crecimiento trimestral de 7,4%.

Ticket promedio sigue cayendo: más compras, pero de menor valor

Uno de los datos más relevantes del informe es la reducción sostenida del ticket promedio. Antes de la pandemia, cada transacción rondaba los $330.997. En 2025, el valor promedio fue de $212.373, lo que representa una caída acumulada de 35,8% desde 2020 y una disminución de 7,4% frente a 2024.

Esta tendencia refleja que los consumidores están comprando con mayor frecuencia, pero realizando transacciones de menor monto.

Conozca también: El dropshipping atrae al 34% de los nuevos emprendedores del país y mueve $3,2 billones al año

Por categorías, los mayores tickets promedio se registraron en:

Seguros: $994.502.

Educación: $928.035.

Turismo: $908.139.

En participación por valor total transado, Tecnología lideró con 17,3%, seguida por Otras de Retail (11,8%) y Transporte (10,5%).

En número de transacciones, Entretenimiento concentró el 25,78% del volumen total, lo que confirma su alta rotación y frecuencia de compra.

Temas recomendados

Economía
Comercio exterior
Amazon
comercio electrónico
Temu
transacciones
Shein
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida