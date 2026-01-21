“Hoy el gran tema en la industria de la moda son las guerras geopolíticas y, detrás de ellas, las guerras arancelarias”: presidente de Inexmoda

Medellín volverá a ser, a finales de enero, el gran tablero donde se juegan las cartas de la moda en América Latina. Colombiatex de las Américas 2026 proyecta una derrama económica de 10,2 millones de dólares para la ciudad, una cifra que confirma el peso de esta feria como motor de negocios, empleo y servicios especializados. Del 27 al 29 de enero, en Plaza Mayor Medellín, la edición número 38 reunirá a más de 500 expositores de más de 20 países, ocupará más de 27.000 metros cuadrados y espera recibir más de 30.000 visitantes, entre ellos 12.000 compradores especializados. Textiles, insumos, paquete completo, maquinaria y emprendimiento recorrerán toda la cadena de valor del sistema moda. Para la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, el evento ratifica la estrategia de ciudad. “Proyectamos una derrama económica de 10,2 millones de dólares, lo cual reafirma nuestra apuesta por consolidar al Distrito como un centro empresarial atractivo para la inversión internacional”, señaló María Fernanda Galeano Rojo. Recordó que en Medellín operan 4.444 empresas del sector textil, confección y moda. Lea más: Colombiatex 2025 le inyectó a Medellín 10,2 millones de dólares y cerró negocios por 25 millones de dólares

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Un sector en plena reconfiguración: volatilidad, aranceles y nuevas reglas

La edición 2026 llega en medio de un contexto global agitado. Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, fue directo al describir el momento del sector: volatilidad, fluctuaciones de mercado y cambios acelerados que obligan a ajustar estrategias. “Siempre hay que responder a un contexto de mercado y este año arrancamos con grandes volatilidades y grandes fluctuaciones. Eso obliga a reconfigurar la estrategia del sector y a que plataformas como Colombiatex se adapten para mostrarle al mundo una oferta coherente con ese contexto”, explicó. Para el directivo, la conversación global hoy pasa por las guerras geopolíticas y, detrás de ellas, por las guerras arancelarias, que se han convertido en herramientas de competencia entre países. “Hoy el gran tema de conversación en la industria de la moda son las guerras geopolíticas y, detrás de ellas, las guerras arancelarias”, recalcó El resultado es una transformación profunda del sourcing, es decir, de dónde vienen los textiles, dónde se manufactura la moda y qué buscan realmente los compradores. Entérese: ¿Qué implicaría para Colombia suspender el TLC con EE. UU.? Graves consecuencias para exportaciones, inversión “Cuando hablamos de abastecimiento inteligente, hablamos de una reconfiguración del sourcing global y de cómo se está reorganizando la industria de la moda... El sobreinventario no es solo un problema logístico: es plata atrancada, capital inmovilizado que golpea lo financiero”, precisó Díez.

Smart sourcing: del costo a la estrategia

El gran concepto de Colombiatex 2026 es el abastecimiento inteligente o smart sourcing. Ya no se trata solo de precio. Hoy pesan la confiabilidad, la calidad, los tiempos de entrega y la capacidad de trabajar con lotes más pequeños, reduciendo el riesgo financiero. Díez explicó el origen del problema: tras la pandemia, entre 2021 y 2022, el consumo se disparó. Las marcas se abastecieron como si ese ritmo fuera permanente. Luego, entre 2023 y 2024, el consumidor volvió a la normalidad y dejó a la industria con sobreinventarios, es decir, capital inmovilizado. La respuesta de los compradores internacionales se enmarcó en proveedores confiables, flexibles y capaces de dosificar entregas. Ahí aparece el smart sourcing como nueva regla del juego. “Los compradores hoy buscan proveedores confiables, que entreguen calidad, a tiempo y en lotes más pequeños para reducir riesgos financieros”. Conozca aquí: El mercado de moda en Colombia mueve $34 billones al año, equivalente al 10% del PIB industrial