Colombianos ganan en promedio $41 millones al año con rentas cortas: ya hay más de 116.000 alojamientos

Hacer dinero arrendando un apartamento por días ya parece que dejó de ser un negocio alternativo y se consolida. Pues en Colombia, este modelo se convirtió en algo serio: un dueño puede ganar al año unos 41 millones de pesos en concepto de rentas cortas. Detrás de esa cifra hay un mercado que crece cada día. Según la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, basado en datos de Camacol, el país ahora tiene 116.685 alojamientos en esta modalidad, con un uso promedio del 50%, una tarifa cercana a los 255.000 pesos por noche y estadías de unas 5 noches. “Las rentas cortas se han ido sumando a la lista de opciones de alojamiento e inversión cada vez más populares en Colombia, pero deben operar con reglas claras”, dijo Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas. Le puede interesar: Boom turístico en Antioquia: en dos años se construirán más de 100.000 metros cuadrados de hoteles y rentas cortas

Medellín y Antioquia: donde el negocio de las rentas cortas se siente en el aire

Si hay un lugar donde se ve en la práctica este fenómeno de las rentas cortas es en Antioquia. El departamento tiene muchos más alojamientos en esta modalidad, la cifra más alta del país, más de 30.000. Pero el dato más llamativo es en el Valle de Aburrá, donde ahora hay unos 14.000 inmuebles dedicados a rentas cortas, con una ocupación promedio del 66% y un flujo de efectivo de unos $76.000 millones al mes. Entonces no es un nicho reducido y ahora es un negocio que ya mueve de verdad cifras muy grandes y en muchos casos es más rentable que el arriendo tradicional. Y es que este auge tiene explicación. Colombia recibió más de 6,4 millones de visitantes internacionales en 2025, lo que disparó la demanda por alojamientos flexibles. Pero también hay otro factor: la inversión inmobiliaria. De acuerdo con Camacol, el mercado de vivienda nueva viene en recuperación, con un crecimiento del 21% a nivel nacional y del 44% en el Valle de Aburrá, y muchos de esos inmuebles están terminando en el negocio de rentas cortas. En Medellín, por ejemplo, de acuerdo con Fedelonjas, se concentra la compra de inmuebles específicamente en barrios como El Poblado, Buenos Aires y Robledo, en parte por este modelo. Lea más: Gremios piden retirar decreto que cambia el Registro Nacional de Turismo para Airbnb, por riesgos legales y operativos

¿De verdad deja plata? Sí, pero no es tan simple

Las cuentas llaman la atención: $41 millones al año en promedio, y en regiones como Bolívar, San Andrés o Antioquia, ingresos que pueden subir hasta entre $50,5 millones y $68,4 millones por propiedad. Pero no todo entra limpio al bolsillo, puesto que entre administración, servicios, mantenimiento, mobiliario y comisiones, los costos pueden llevarse entre el 30% y el 40% de los ingresos. Además, es imprescindible tener en cuenta que para operar, el inmueble debe estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo y cumplir con el reglamento de propiedad horizontal. La Superintendencia de Industria y Comercio incluso ha advertido que cancelar reservas o no cumplir lo prometido puede traer sanciones. Esto, más que todo, tras la polémica que se desató masivamente, tras la triple presentación de Bad Bunny en Medellín, el pasado 23, 24 y 25 de enero, que generó una saturación de alojamiento en la ciudad y provocó una especulación en los precios, sobre todo en plataformas como Airbnb. Además de múltiples denuncias por parte de algunos usuarios, sobre cancelaciones de servicios sin justificación, para sobreofertarlos. Conozca también: Alza del salario mínimo encarecerá la vivienda VIS y las cuotas de administración: Fedelonjas

De “rebusque” a modelo de negocio