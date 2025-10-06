Uno de cada cinco colombianos en el exterior envía remesas para comprar vivienda

Un informe de Viventa señaló que 34% de las personas que envían remesas lo hacen con el propósito de comprar o mejorar la vivienda. Se estima que una de cada cinco personas que hace estos giros del exterior tiene este objetivo, lo que marca una tendencia sobre los destinos de estos recursos. Las remesas son un ingreso fundamental de divisas para el país. De acuerdo con lo reportado por el Banco de la República, en agosto entraron US$1.095,3 millones, y en lo que va de 2025 ya suman US$8.661 millones. Puede leer: Colombia vive una “prosperidad económica artificial”: informe revela que el crecimiento se sostiene en remesas y empleo informal En el estudio aseguran que esta tendencia, por así decirlo está impulsada principalmente por mujeres (54%), frente a los hombres (46%), y lo hacen principalmente los trabajadores residentes en EE. UU. (51,1%), España (16%), Chile (3,9%), Reino Unido (3,9%) y Canadá (2,3%).

Las ciudades con mayor demanda para comprar casa

El informe señala que las ciudades con mayor demanda por estos compradores son Cali, Bogotá, Santa Marta y Armenia. Entre las principales razones de la compra de vivienda se destaca que el 62% lo hace como inversión, mientras que 26% lo hace para adquirir una casa para uso personal, 8% lo hace como apoyo de un familiar y 4% tiene la intención de hacerlo para negocio. En tipo de inmueble, 78% de las compras corresponden a vivienda nueva y 22% opta por una vivienda usada. Entérese: Los ingresos por las remesas a agosto ya superan lo que se ha vendido en petróleo “Estamos hablando de personas que han logrado cierta estabilidad en el país donde residen y que, toman decisiones importantes sobre su futuro financiero y familiar. Muchas de ellas siguen viendo en Colombia un lugar para construir patrimonio y mantener vínculos afectivos”, afirma Andy Altena, cofundador y CEO de Viventa. Agregaron que la mayoría de estas personas tienen entre 26 y 46 años y cuentan con un empleo formal, además que toman la decisión de comprar vivienda dentro de los primeros cinco años luego de migrar. De igual manera, muchos de ellos trabajan en sectores como servicios personales y del hogar (13,4%), cargos de dirección y gerencia (12,4%), salud y bienestar (11,7%), soporte administrativo e ingeniería (10,2%). “Sabemos que dar el paso de invertir en vivienda desde otro país puede generar dudas. Para construir confianza, el sector debe avanzar hacia la estandarización de trámites digitales, fortalecer las alianzas con entidades financieras y asegurar acompañamiento real durante todo el proceso. Si logramos facilitar ese camino, más colombianos en el exterior podrán tomar decisiones informadas, seguras y conectadas con su deseo de seguir construyendo desde su país de origen”, dijo Altena. Vea también: Subida del salario mínimo a inicios de año sí le ha pegado duro a la inflación: gerente del Banco de la República

Remesas en 2025