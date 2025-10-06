Uno de cada cinco colombianos en el exterior envía remesas para comprar vivienda

Un informe de Viventa señaló que 34% de las personas que envían remesas lo hacen con el propósito de comprar o mejorar la vivienda. Se estima que una de cada cinco personas que hace estos giros del exterior tiene este objetivo, lo que marca una tendencia sobre los destinos de estos recursos.
Las remesas son un ingreso fundamental de divisas para el país. De acuerdo con lo reportado por el Banco de la República, en agosto entraron US$1.095,3 millones, y en lo que va de 2025 ya suman US$8.661 millones.
En el estudio aseguran que esta tendencia, por así decirlo está impulsada principalmente por mujeres (54%), frente a los hombres (46%), y lo hacen principalmente los trabajadores residentes en EE. UU. (51,1%), España (16%), Chile (3,9%), Reino Unido (3,9%) y Canadá (2,3%).