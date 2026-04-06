Colombia logra tres empresas en ranking de multilatinas del BID, pero Brasil y México siguen dominando

Colombia logró posicionar tres empresas entre las 50 multilatinas con mayores ventas de la región, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analiza la expansión internacional del músculo empresarial latinoamericano.
Ecopetrol encabeza la representación nacional al ubicarse en el sexto lugar del ranking, mientras que Almacenes Éxito y Grupo Nutresa aparecen en las posiciones 44 y 47, respectivamente.
El estudio, titulado Multilatinas en movimiento: características, motivaciones y lineamientos de política, evaluó a 156 compañías de América Latina que cotizan en bolsas de valores de la región y de Estados Unidos.
El análisis incluye empresas de sectores como energía, agroindustria, manufactura, comercio minorista y servicios, y ofrece una radiografía de cómo estas organizaciones han logrado expandirse más allá de sus mercados de origen.
Le puede interesar: Colombia dominaría el 12% del mercado global de hidrógeno a 2050