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Colombia le respondería a Ecuador con arancel del 100% a sus productos

Además de subir los aranceles al 100%, el Gobierno impondría créditos y apoyo financiero para proteger a las empresas afectadas por la escalada comercial con Ecuador.

  • El Ministerio de Comercio anunció apoyo a empresarios ante el impacto de la medida. En la foto: en su izquierda Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo. A su derecha: Daniel Noboa, presidente de Ecuador. FOTO: COLPRENSA
    El Ministerio de Comercio anunció apoyo a empresarios ante el impacto de la medida. En la foto: en su izquierda Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo. A su derecha: Daniel Noboa, presidente de Ecuador. FOTO: COLPRENSA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
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El Gobierno colombiano endurecería su postura frente a Ecuador en medio de la guerra comercial, que vienen teniendo ambas naciones.

Este viernes, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, anunció la posibilidad de que el país eleve el arancel a las importaciones provenientes de ese país del 30% al 100%, en respuesta a una medida de igual magnitud adoptada por la administración del presidente Daniel Noboa, este jueves.

La decisión, según explicó la funcionaria, se toma tras varios intentos fallidos de diálogo.

Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales con Ecuador buscando una salida que beneficie a ambos países, a los empresarios y a las comunidades de frontera. Sin embargo, no hemos logrado una respuesta positiva”, señaló.

Le puede interesar: Guerra comercial entre Colombia y Ecuador ya ha dejado pérdidas por más de US$340 millones

Medida en evaluación y posible ajuste normativo

Morales precisó que, ante el anuncio de Ecuador de imponer un arancel del 100% a los productos colombianos, el país se vería forzado a modificar el Decreto 170 para nivelar las tarifas. La propuesta sería llevada al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), instancia encargada de evaluar y definir el eventual ajuste.

Desde el Ministerio advirtieron que el incremento arancelario por parte de Ecuador desequilibró las condiciones de competencia entre ambos países, afectando a los productores nacionales que participan en el mercado andino.

Lea más: Ecuador sube al 100% los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro

Colombia acudiría a la CAN

En paralelo, el Gobierno recordó que ya presentó una demanda ante la Comunidad Andina, al considerar que la medida ecuatoriana vulnerar el Acuerdo de Cartagena de 1969, que rige el comercio entre los países miembros.

De concretarse el escenario, Colombia aplicaría un arancel en la misma proporción a los bienes provenientes del país vecino, con el objetivo de restablecer condiciones equitativas en el intercambio comercial.

Conozca también: Tras arancel de 100% de Ecuador, Colombia analiza convertirse en “socio pleno” de Mercosur

Apoyos al sector productivo

Mientras se define el alcance de las medidas, el Ministerio señaló que seguirá impulsando mecanismos de alivio para las empresas, enfocados en fortalecer su liquidez y capacidad de operación.

En ese sentido, se contempla la promoción de líneas de crédito con condiciones favorables, mayores facilidades de acceso a financiamiento y herramientas que permitan a las compañías enfrentar la coyuntura sin afectar el empleo.

Esta estrategia busca no solo atender las necesidades inmediatas del sector productivo, sino también consolidar la reactivación económica, dinamizar la inversión y garantizar la estabilidad de miles de empresas clave para el desarrollo del país”, indicó la cartera en línea con lo expuesto en el comunicado.

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