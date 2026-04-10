Colombia le respondería a Ecuador con arancel del 100% a sus productos

El Gobierno colombiano endurecería su postura frente a Ecuador en medio de la guerra comercial, que vienen teniendo ambas naciones.

Este viernes, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, anunció la posibilidad de que el país eleve el arancel a las importaciones provenientes de ese país del 30% al 100%, en respuesta a una medida de igual magnitud adoptada por la administración del presidente Daniel Noboa, este jueves.

La decisión, según explicó la funcionaria, se toma tras varios intentos fallidos de diálogo.

“Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales con Ecuador buscando una salida que beneficie a ambos países, a los empresarios y a las comunidades de frontera. Sin embargo, no hemos logrado una respuesta positiva”, señaló.

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