Colombia Solar cambia sus reglas: así se elegirán los hogares que recibirán paneles solares en estratos 1, 2 y 3

El Ministerio de Minas y Energía actualizó las reglas del programa para acelerar la instalación de sistemas solares en viviendas de estratos 1, 2 y 3, con criterios técnicos y sociales de focalización.