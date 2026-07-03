Colombia Solar cambia sus reglas: así se elegirán los hogares que recibirán paneles solares en estratos 1, 2 y 3

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios la nueva reglamentación del programa Colombia Solar, una actualización con la que busca fortalecer las condiciones técnicas, financieras y operativas de la iniciativa para ampliar el acceso a energía limpia en los hogares más vulnerables del país. La resolución sustituye la reglamentación expedida este año e incorpora nuevos lineamientos para la administración de los recursos, la operación y el mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos, además de establecer criterios claros para la focalización y priorización de los beneficiarios. Puede leer: Colombia descendió 5 puestos en ranking de transición energética en el último año El programa está dirigido a usuarios de los estratos 1,...